Sebrae realiza formações para aplicação da educação empreendedora nas escolas

O Sebrae realizou, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação de Sergipe e da Rede Estadual de Ensino (SEED), formações do componente curricular do programa “Projeto de Vida, Educação Empreendedora e Financeira”, que tem como objetivo levar conteúdos de empreendedorismo, educação financeira e projeto de vida para crianças, jovens e adultos.

A iniciativa foi desenvolvida para capacitar consultores e técnicos que irão atuar na formação de professores e, consequentemente, no impacto positivo na vida dos alunos das redes de ensino regular e da Educação para Jovens e Adultos (EJA). O material didático fornecido pelo Sebrae visa auxiliar no ensino desses conteúdos, sendo utilizado diretamente nas salas de aula.

Vitor Aloísio Guimarães, gerente da Unidade de Cultura Empreendedora do Sebrae, enfatizou que o material foi criado para ser utilizado nas escolas de todo o estado e promete impactar positivamente os alunos, desde o primeiro contato nas aulas. “Esta é a primeira formação do “Projeto de Vida, Educação Empreendedora e Financeira”. O material foi pensado para ser usado nas escolas do estado em parceria com a SEED. Dessa forma, os consultores e os técnicos da Seed irão repassar para os professores e, no começo das aulas, estaremos com esse material disponível para todos os alunos.”

O conteúdo aborda de forma integrada o projeto de vida e a educação financeira, preparando os estudantes para o futuro, tanto pessoal quanto profissionalmente. O diretor do Ensino Fundamental da SEED, Erinaldo Alves, explicou que “o material aborda as três temáticas do componente curricular, que é projeto de vida, a educação empreendedora e a educação financeira como forma de preparar o estudante para a vida, para que ele possa começar a criar, a construir seu próprio projeto de vida”.

Rafael Demétrius, consultor do Sebrae Sergipe, destacou que o material pode ser replicado em outras partes do Brasil, com o intuito de formar professores e transformar a vida dos alunos. “Nós temos um material que é um referencial para todo o Brasil, saindo do estado de Sergipe. Um material que foi criado para ajudar não só os professores, mas também para impactar a vida dos alunos através de projeto de vida, empreendedorismo e educação financeira”, afirmou ele.

Emanuela Mota, educadora financeira, pontuou que Sergipe tem se destacado por tornar a educação financeira obrigatória em todas as escolas do estado, um avanço significativo para a formação de cidadãos preparados para o futuro. “Sergipe iniciou o programa de educação financeira em toda a rede de ensino, se destacando e tornando esse tema obrigatório aqui em todas as escolas. Trabalhar educação financeira é construir cidadãos preparados para o futuro, seja na sua vida profissional, empresarial ou familiar. A educação financeira transforma vidas”, finalizou.

Texto e foto ascom Sebrae