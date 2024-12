Sebrae realiza primeira turma do Empretec Jurídico

O Sebrae realizou, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Sergipe), a formação da primeira turma do Empretec Jurídico. O programa mundial de empreendedorismo, desenvolvido pela Universidade Harvard e aplicado pela Organização das Nações Unidas (ONU), tem aplicação exclusiva do Sebrae aqui no Brasil.

O Empretec é um método interativo, conduzido por especialistas do Sebrae, que visa estimular e desenvolver as características individuais do empreendedor, de forma a propiciar sua competitividade no mercado. Para a superintendente do Sebrae, Priscila Felizola, “o lançamento da primeira turma do Empretec Jurídico representa um marco importante no desenvolvimento de um setor que está em constante transformação. Acreditamos que, por meio deste programa exclusivo, oferecemos aos profissionais do direito uma oportunidade única de expandir suas habilidades empreendedoras, proporcionando-lhes as ferramentas necessárias para inovar e se destacar no mercado jurídico.”

Ao todo, foram 60 horas de capacitação em seis dias de imersão, onde os participantes foram desafiados em atividades práticas, cientificamente fundamentadas que apontam como um empreendedor de sucesso age, tendo como base dez características comportamentais.

A gestora do Empretec Estadual, Andreza Lisboa, comentou sobre a exclusividade do programa e a sua importância para o desenvolvimento de potenciais empreendedores. “O Empretec é aplicado em quarenta países e a única instituição autorizada a aplicar esse produto no Brasil é o Sebrae. O programa é um divisor de águas. Trabalha com os comportamentos empreendedores e é uma experiência única. Nós já temos várias turmas formadas aqui em Sergipe e estamos muito felizes com essa parceria com a OAB”, expressou Andreza.

No Brasil, temos mais de 285 mil empreendedores formados pelo programa, destes, mais de 5 mil são empretecos formados pelo Sebrae Sergipe, em 248 turmas, os quais puderam desenvolver seu comportamento empreendedor, potencializando os seus resultados, fortalecendo o networking e identificando novas oportunidades de negócios. Wedson Ramos, aluno da primeira turma do Empretec Jurídico, expressou que “participar do Empretec foi algo muito positivo. A partir do Empretec eu pude observar condutas e comportamentos que eu tinha, que me atrapalhavam em relação a minha vida pessoal e profissional, e a partir do programa, a gente consegue fazer uma análise de onde podemos melhorar enquanto pessoa, enquanto ser humano e enquanto profissional.”

Esta foi a primeira turma jurídica, uma parceria com a OAB Sergipe, e o Sebrae tem orgulho de ser pioneiro nesta iniciativa e em apoiar a capacitação e o crescimento dos nossos empreendedores em todas as áreas, incluindo o setor jurídico, que desempenha um papel fundamental na sociedade.

“O exercício da advocacia exige uma visão empreendedora, que pouco é desenvolvida ao longo da nossa formação. A partir deste convênio que firmamos com o Sebrae, queremos ajudar toda a advocacia a gerar novas oportunidades de negócio, a melhorar o controle de fluxo de caixa e a aprimorar a controladoria jurídica. Esses avanços só são possíveis se fomentarmos o empreendedorismo em nossa profissão. Por isso, acredito que o Empretec Jurídico é uma excelente oportunidade para agregarmos conhecimento e desenvolvermos habilidades cada vez mais exigidas por um mercado competitivo”, comentou Danniel Costa, presidente da OAB/SE.

Texto e foto Jaynne Pereira