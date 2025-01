Sebrae realizará evento para facilitar crédito para pequenos negócios

O “Café com Parceiros” é destinado aos bancos que operam com o FAMPE

O Sebrae realizará, na próxima terça-feira, 28, às 8h, no auditório da sede da instituição, o “Café com Parceiros”, evento destinado aos bancos parceiros que operam com o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (FAMPE).

O encontro contará com a presença dos gerentes do Banese, Banco do Nordeste e Caixa Econômica Federal, instituições parceiras que atuam com o FAMPE, com o objetivo de compartilhar as possibilidades de ações que podem ser realizadas em conjunto com o Sebrae.

Durante o ano de 2024, o Sebrae Sergipe intermediou 99 pequenos negócios que conseguiram acessar crédito através do FAMPE. Foram quase 8 milhões de reais em volume de crédito concedidos, sendo mais de 6 milhões de reais em aval (garantia concedida pelo Sebrae).

SOBRE O FAMPE

O Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (FAMPE) é uma solução que permite que o Sebrae seja um avalista complementar de financiamentos para pequenos negócios. A finalidade do FAMPE é facilitar o acesso de pequenos negócios a financiamentos, por intermédio de garantias complementares em operações de crédito junto a instituições financeiras conveniadas.

Além disso, o Sebrae Nacional aprovou a resolução DIREX/NA Nº 581/2024, que dispõe, de maneira excepcional, a concessão de até 100% de garantia para operações de crédito por meio do FAMPE, para empresas administradas por mulheres. Com esta resolução, as empresas cuja participação societária da mulher seja superior a 50% do capital ou nas quais essas mulheres atuem como sócias administradoras, poderão ter direito a uma garantia integral (100%) do valor do crédito solicitado.

Ascom Sebrae