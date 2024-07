SEBRAE RECEBE CONSELHEIRO DO TCU PARA TRATAR DE INDICADOR REFERENTE A FOMENTO DE PEQUENOS NEGÓCIOS

O Sebrae vai receber na próxima segunda-feira (22), às 7h30, em parceria com o Instituo Protege, o conselheiro do Centro de Altos Estudos em Controle e Administração Pública do Tribunal de Contas da União (TCU) Sebastião Helvécio Ramos de Castro.

A vinda do conselheiro a Sergipe marca o início do desenvolvimento de um indicador que poderá fazer parte do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) – ferramenta de diagnóstico utilizada pelos Tribunais de Contas do país. Esse indicador é direcionado à análise dos ambientes de negócios dos municípios, com o objetivo de fortalecer e favorecer os pequenos negócios locais.

O conselheiro Sebastião Helvécio foi presidente do TCE de Minas Gerais, Presidente do Instituo Rui Barbosa, Secretário de Estado da Saúde em MG, além de deputado estadual.

Por Yasmin Déda