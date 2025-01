SEBRAE RECEBE EMENDA DO SENADOR ALESSANDRO VIEIRA DE R$ 500 MIL  PARA INVESTIMENTO NA ECONOMIA LOCAL

O Sebrae/SE recebeu uma emenda parlamentar de R$500 mil destinada ao fortalecimento da economia de Sergipe. A emenda de número 41440012, foi apresentada pelo senador Alessandro Vieira e aprovada por meio do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, com o objetivo de fomentar a atuação do sistema Sebrae e sua rede de parceiros, na promoção e fomento do empreendedorismo e na implementação de medidas de melhoria do ambiente de negócios para a dinamização e desenvolvimento da economia de Sergipe.

A superintendente do Sebrae/SE, Priscila Felizola, ressaltou a importância da emenda para a geração de emprego e renda no estado. “Essa emenda é um passo fundamental para fortalecer os pequenos negócios em Sergipe, especialmente em tempos de desafios econômicos. Com os recursos destinados, poderemos intensificar as ações que já realizamos, proporcionando aos empreendedores sergipanos mais capacitação, acesso a ferramentas de gestão e um ambiente mais propício para o crescimento”, expressou a superintendente.

A proposta, reconhecida pelo número 365/2024, tem como principal foco fortalecer o artesanato, os microempreendedores individuais (MEIs), as microempresas (MEs) e as empresas de pequeno porte em Sergipe (EPPs), criando um ambiente de negócios favorável e integrando ações ao Programa ACREDITA – PROCRED 360, através da promoção de produtos como cursos, palestras, orientações e consultorias.

“Com a destinação de 500 mil reais ao Sebrae, nosso compromisso é impulsionar o empreendedorismo e criar um ambiente de negócios mais dinâmico e favorável para os pequenos empreendedores de Sergipe. O fortalecimento do artesanato, dos MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte será fundamental para promover a geração de emprego e renda no estado. A integração com o Programa ACREDITA – PROCRED 360 é uma oportunidade ímpar para oferecer capacitação, consultorias especializadas e ferramentas essenciais para a formalização e gestão eficiente. Espero que, com essas ações, possamos não só incentivar a participação em eventos e feiras, mas também contribuir para um ciclo de desenvolvimento sustentável e para a expansão do mercado local, com impacto positivo para a economia de Sergipe”, comentou Alessandro Vieira, senador da República por Sergipe.

A iniciativa busca, através de ações como treinamentos e consultorias contínuas e especializadas, fortalecer a economia local, aumentar a competitividade e incentivar o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios em Sergipe.

Por Jaynne Pereira – . Foto: Divulgação