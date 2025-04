SEBRAE SERGIPE CONQUISTA PELA PRIMEIRA VEZ PRÊMIO MÁXIMO EM ATENDIMENTO: SELO DIAMANTE DE REFERÊNCIA

Pela primeira vez na história, Sergipe alcançou o Selo Diamante de Referência em Atendimento, concedido pelo Sebrae Nacional como reconhecimento à excelência no atendimento aos pequenos negócios.

O anúncio foi feito na última quinta-feira, 24, coroando o trabalho das Salas do Empreendedor dos municípios de Canindé de São Francisco e Itabaianinha que, após conquistarem o Selo Ouro no ciclo de 2024, avançaram e obtiveram a maior honraria nacional na categoria.

A superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola, celebrou a conquista e destacou o impacto estratégico do selo para o estado. “É uma conquista histórica para Sergipe e para todo o ecossistema de apoio ao empreendedorismo local. O Selo Diamante mostra que estamos no caminho certo, com equipes comprometidas, gestores municipais engajados e um Sebrae que atua de forma presente e integrada. Essa vitória reforça nossa missão de transformar realidades por meio do fortalecimento dos pequenos negócios”, afirmou.

O Selo Diamante é válido por todo o ano de 2025 e representa um marco para o empreendedorismo sergipano. A certificação reconhece instituições parceiras que se destacam em qualidade de atendimento, impacto nos pequenos negócios, capacitação da equipe e aprimoramento contínuo dos serviços prestados. A metodologia de avaliação é estruturada em pilares e critérios específicos, com categorias estaduais (Bronze, Prata e Ouro) e a categoria nacional, representada pelo Diamante.

Segundo Azilda Sobral, gestora das Salas do Empreendedor do estado de Sergipe e do Selo Sebrae de Referência em Atendimento , o reconhecimento representa muito mais do que um prêmio: “Ter o Selo Sebrae de Referência em Atendimento Diamante no município significa que a Sala do Empreendedor local atingiu um nível de excelência no atendimento e serviços prestados aos empreendedores, sendo reconhecida nacionalmente pelo Sebrae como um ponto de referência nesse aspecto. Isso contribui para o desenvolvimento local e fortalece a rede de apoio aos pequenos negócios, além de agregar valor à imagem do município.”

Além do reconhecimento e da credibilidade que o selo confere, ele também funciona como motor de melhoria contínua, incentivando capacitações, inovações nos processos de atendimento e maior integração entre os parceiros. Para os municípios, o selo agrega valor à marca institucional, atrai empreendedores e impulsiona o desenvolvimento econômico local.

O Selo Sebrae de Referência em Atendimento integra o eixo “Sala do Empreendedor” do Programa Cidade Empreendedora, que atua em dez áreas estratégicas para promover o crescimento sustentável dos municípios. A premiação conquistada por Sergipe fortalece a posição do estado no cenário nacional e evidencia o potencial transformador de políticas públicas voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios.

Texto e foto Jaynne Pereira