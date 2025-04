Sebrae/SE e PMA fazem parceria na área de educação empreendedora

O Sebrae Sergipe celebra um marco importante para a educação empreendedora no estado. Atualmente, o programa Educação Que Transforma já alcançou 50 municípios sergipanos, incluindo, pela primeira vez, a capital Aracaju. Em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (SEED) e a Rede Estadual de Ensino, a iniciativa está presente em 92% do território sergipano, atuando diretamente nas escolas estaduais.

O objetivo é atingir a totalidade dos 75 municípios de Sergipe, reforçando o compromisso de fomentar o empreendedorismo, a educação financeira e o desenvolvimento de projetos de vida entre crianças, jovens e adultos, assim como afirma o gerente de Cultura Empreendedora do Sebrae/SE, Vitor Aloisio: “Nosso objetivo é levar essa transformação a todo o estado, por meio de parcerias com as secretarias estadual e municipais de Educação e do apoio de uma diretoria que acredita na educação como instrumento de mudança.”

A expansão do programa foi impulsionada pelo evento de integração com prefeitos eleitos, realizado em fevereiro deste ano, que possibilitou novas parcerias estratégicas. Como parte da atuação, a disciplina “Projeto de Vida, Educação Empreendedora e Financeira” passou a integrar o currículo escolar dos municípios parceiros, ampliando a formação cidadã e empreendedora dos estudantes.

“A iniciativa gera impactos em curto, médio e longo prazos. A disciplina implementada contribui para a redução da evasão escolar, ao dar sentido ao aprendizado dos jovens e estimular o desenvolvimento de habilidades empreendedoras. Além disso, os conhecimentos em empreendedorismo e educação financeira são levados para as famílias, fortalecendo a cultura empreendedora nas comunidades”, ressaltou Vitor sobre os resultados gerados por essas parcerias.

Com esse avanço, o Sebrae reforça seu papel como protagonista no fortalecimento da educação e da cultura empreendedora em Sergipe, impactando diretamente o presente e o futuro das novas gerações. Em cada município parceiro, o programa introduz a disciplina “Projeto de Vida, Educação Empreendedora e Financeira” como parte do currículo escolar, preparando as novas gerações para enfrentar desafios e construir um futuro mais sólido e independente.

A gestora do programa Educação Que Transforma, Rosana Leite, destacou a relevância desse avanço. “O Educação Que Transforma atua em Sergipe desde 2015, mas, no último ano, aprofundamos a integração com o programa Cidade Empreendedora. A partir do lançamento realizado em 25 de fevereiro e com a atuação direcionada dos nossos consultores, alcançamos 50 municípios, o que representa um avanço histórico. A parceria com a Secretaria de Estado da Educação e o alinhamento com o Cidade Empreendedora potencializam o impacto do programa, promovendo transformações reais na vida de alunos e professores”, expressou.

Por Jaynne Pereira – Foto: divulgação