Sebrae Sergipe – Elas Empreendem: Veja a Jornada de Lilly Moura

Emilly Moura, empreendedora e fundadora do ateliê de acessórios “Lilly Moura”, é a prova viva de que a paixão, combinada com apoio estratégico, pode transformar sonhos em realidade. Sua trajetória no empreendedorismo é marcada pela superação de desafios e pelo aprendizado contínuo, com uma pitada de criatividade que vem de sua mãe e espírito empreendedor que herdou de seu pai.

O Sebrae, parceiro importante de sua jornada, esteve ao seu lado em momentos decisivos, ajudando a moldar sua visão de negócio e a estruturar sua loja física. Vamos conhecer melhor a história de Lilly e como o Sebrae contribuiu para que ela chegasse onde está hoje.

O Começo da Jornada Empreendedora

Lilly sempre teve uma veia criativa. “Eu costumo dizer que eu tenho um pouco de cada um, a parte de criatividade da minha mãe e de empreendedora do meu pai. Mesmo sendo muito pequena, acho que isso, às vezes, está no sangue”, ela reflete. Desde a infância, o contato com a arte da costura, através de sua mãe, foi fundamental. Aos 12 anos, foi incentivada a aprender bordado, o que alimentou ainda mais sua paixão por criar.

Mas foi na faculdade que Lilly começou a transformar sua paixão em um empreendimento real. Com uma bolsa de estudos, ela utilizava o dinheiro para produzir e vender suas peças, transformando o blog que tinha em seu catálogo de produtos.

O Encontro com o Sebrae

Lilly conheceu o Sebrae durante uma feira de rua em Aracaju. Depois, um Agente Local de Inovação (ALI) passou pelo negócio da mãe dela e entregou um caderno de fluxo de caixa. Foi ali que tudo começou a mudar. “Naquele momento foi o despertar para eu abrir o CNPJ, através da semente que criaram na feira e do ALI que veio falar com a minha mãe e acabou me abordando”, conta.

O encontro com o Sebrae e o incentivo para formalizar o negócio foram pontos chave para a evolução do ateliê. “A partir daquele dia eu fui em busca do Sebrae para fazer o meu CNPJ e entender como fazer a gestão do meu negócio. Fiz alguns cursos e, com o conhecimento adquirido, consegui dar um novo rumo à minha empresa.”

A Virada de Chave

A principal transformação no negócio de Lilly veio com a criação de um novo site, o que permitiu expandir a atuação para todo o Brasil. “Abri um site novo, hospedado e isso fez toda a diferença. A plataforma foi um divisor de águas para nós”, ela compartilha.

Durante a pandemia, Lilly procurou novamente o Sebrae para melhorar ainda mais o espaço físico. “Fizemos o projeto de reforma da loja com o apoio do Sebrae, e isso ajudou a dar uma nova cara ao ateliê, que passou a atender de forma mais profissional”, explica Lilly. A fachada da loja, antes simples, foi reformada para atrair ainda mais o público. “Eu estava incomodada com a fachada de lona. Queria algo que chamasse atenção e despertasse a curiosidade das pessoas”, diz ela, destacando que o novo visual fez toda a diferença.

O Crescimento e os Planos para o Futuro

Lilly está sempre em busca de novos desafios e oportunidades. Seu projeto para 2025 é crescer e se tornar uma referência em seu bairro. “O principal alvo de crescimento do ateliê é ser conhecido no bairro inteiro”, revela. Para isso, iniciou o projeto “Tem no meu bairro”, com o objetivo de se conectar com outros negócios locais, fomentando o comércio da região. A iniciativa conta com o apoio do Sebrae através do projeto “Compre do Pequeno”, que incentiva a compra de produtos de pequenos empreendedores.

Além disso, ela também participou de uma consultoria financeira com o Sebrae, em 2024, que ajudou a estruturar melhor a gestão financeira do negócio. “O ateliê sempre cresceu com programação, planejamento e visão de necessidades. A consultoria foi essencial para nos mantermos no caminho certo.”

Desafios do Empreendedorismo Feminino

Para Lilly, ser mulher e empreendedora é um desafio diário. “Não é fácil ser mãe, mulher e empreendedora, mas é um dia de cada vez”, ela compartilha. Com o apoio do Sebrae, ela equilibra a vida profissional com a pessoal. “Se você puder contar com o apoio de outras mulheres e do apoio de empresas como o Sebrae, para dar essa injeção de ânimo diário, conte! Nunca desista de alguém que quer segurar a sua mão”, aconselhou.

