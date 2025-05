Sebrae Sergipe encerra 1ª edição da Semana Nacional de Educação Financeira

A 1ª edição da Semana Nacional de Educação Financeira (ENEF), promovida pelo Sebrae Sergipe, terminou com resultados positivos e grande participação do público. Realizado de 12 a 19 de maio, o evento reuniu mais de mil pessoas, entre alunos do ensino fundamental e médio, professores, universitários, microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e empresas de pequeno porte. Durante seis dias, a programação contou com oficinas, palestras e atividades práticas voltadas à conscientização e ao desenvolvimento de competências financeiras.

Organizada pelas Unidades de Cultura Empreendedora e de Gestão Financeira do Sebrae, a iniciativa teve como foco promover a educação financeira como ferramenta de transformação social e de fortalecimento da gestão nos pequenos negócios.

Para a superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola, a semana foi marcada por aprendizados significativos. “Tivemos uma semana extremamente produtiva, em que conseguimos levar noções de educação empreendedora e financeira para diferentes públicos, especialmente jovens e donos de pequenos negócios. Acreditamos que a educação financeira é uma poderosa ferramenta de transformação social. Ela desenvolve competências essenciais para a vida e para o sucesso dos negócios. Os participantes tiveram contato com temas como consumo consciente, precificação, ferramentas de gestão e planejamento financeiro — conteúdos que fazem a diferença no presente e abrem portas para um futuro mais promissor”, destacou.

A sede do Sebrae Sergipe recebeu, ao longo da semana, turmas escolares nos turnos da manhã e tarde, além de oficinas noturnas voltadas para universitários, MEIs e empresários de pequeno porte. Entre os temas abordados estavam consumo consciente, planejamento financeiro, precificação, controle de custos, marketing digital e ferramentas de gestão, todos adaptados à realidade de cada público.

A gestora do projeto, Rosana Leite, também destacou o impacto da ação nas escolas e comunidades. “A ENEF foi pensada para despertar a consciência financeira de forma prática e acessível. Trouxemos professores e alunos para refletirem sobre um tema que é fundamental, mas ainda desafiador de aplicar no dia a dia. As oficinas e palestras realizadas aqui serão multiplicadas nos municípios por meio dos professores, ampliando ainda mais o alcance da educação financeira nas escolas e comunidades”, afirmou.

