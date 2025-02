Sebrae Sergipe fecha parceria com 67 municípios sergipanos

O Sebrae realizou, nesta terça-feira, 25, um evento inédito com prefeitos sergipanos e seus secretários municipais. O “Cidades de Sucesso: como o Sebrae pode transformar o futuro do seu município” reuniu representantes dos 75 municípios sergipanos.

Durante o encontro, realizado de forma inédita, foi apresentado o portfólio do Sebrae e o programa Cidade Empreendedora, visando apoiar o desenvolvimento de cada município. “Esta foi uma oportunidade de conversarmos sobre desenvolvimento, parcerias e empreendedorismo. Através do Cidade Empreendedora, nós vamos atuar em conjunto com essas parcerias e desenvolver, ainda mais, a economia do nosso estado”, afirmou a superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola.

A iniciativa foi uma excelente oportunidade para estreitar os laços entre o Sebrae e as administrações municipais, além de promover um intercâmbio de informações sobre as diversas ferramentas que a instituição oferece para fomentar o empreendedorismo e melhorar a gestão local.

“A gente sabe o braço forte que é o Sebrae e isso vai ser muito importante para o município de Aracaju, que acabou de aderir ao Cidade Empreendedora. Assistimos e ouvimos depoimentos fortes de municípios que já estão colhendo os seus frutos e eu tenho certeza que Aracaju estará, em breve, colhendo os frutos também. Gerando economia e celeridade na vida do microempreendedor. Vamos fazer de Aracaju, com a ajuda do Sebrae, uma cidade empreendedora”, expressou a prefeita da capital sergipana, Emília Corrêa.

A coordenadora estadual do Cidade Empreendedora, Marianita Mendonça, falou sobre o programa e a sua importância. “O Cidade Empreendedora visa criar um ambiente de negócio com os parceiros para que as empresas que ali estão estabelecidas e as pessoas que querem empreender se fortaleçam e vejam um ambiente favorável e, com isso, aumente a competitividade empresarial de cada uma delas, gerando renda, oportunidade de negócios e economia local”, ressaltou a coordenadora.

O evento foi finalizado com uma palestra inspiradora do renomado poeta Bráulio Bessa, que emocionou a todos com suas mensagens de superação e liderança.

Fonte e foto ascom Sebrae