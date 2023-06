Sebrae Sergipe, lança nesta semana, edital de até R$ 500 mil para apoiar pequenos negócios de Economia Criativa

O Sebrae Sergipe (Sebrae/SE) lançou nesta semana um edital para estimular o desenvolvimento de projetos inovadores no setor de economia criativa. A divulgação oficial aconteceu nesta terça-feira, 27, pela superintendente Priscila Felizola (foto_, durante a visita a Sergipe do embaixador da Irlanda no Brasil, Seán Hoy.

A ideia do edital é disponibilizar recursos financeiros para viabilizar propostas que estimulem o potencial produtivo, inclusivo e empregador desse segmento no estado. Serão investidos até R$ 500 mil, por meio de subvenção financeira (não reembolsável), para 25 projetos nas áreas de artesanato, artes cênicas, artes visuais, audiovisual, dança, literatura, música, bandas e orquestras filarmônicas, moda, games e arquitetura.

O edital completo está disponível através do endereço www.sebrae.com.br/sergipe