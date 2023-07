Sebrae Sergipe promove evento com empresários da área de Petróleo e Gás nesta quinta-feira, em Aracaju

O Sebrae Sergipe promove nesta quinta-feira, 6, em Aracaju, o “Café com Energia”. O evento acontece na sede da instituição, a partir das 8 horas, e vai reunir empresários da área de Petróleo e Gás para discutir ações a serem implementadas em parceria com o Sebrae para fortalecer o empreendedorismo e a geração de empregos ligados a cadeia produtiva no estado.

Além de conversar com o setor produtivo, no Café com Energia o Sebrae Sergipe vai anunciar a contratação de um estudo de mapeamento no setor de Petróleo e Gás (Onshore e Offshore), em busca de oportunidades e na preparação dos envolvidos no enfrentamento aos desafios.

A superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola, fará a abertura do evento, que contará com as palestras do consultor e executivo da Brainmarket, Eduardo Aragon, do diretor de O&G da Carmo Energy, Daniel Noleto, e do assessor da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) do Governo de Sergipe, Haroldo Barros.