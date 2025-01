SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E FECOMÉRCIO SERGIPE DISCUTEM PARCERIA PARA PROJETOS EM ARACAJU

A secretária da Família e da Assistência Social, Simone Valadares, participou nesta quinta-feira (23) de uma reunião na sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio) para discutir parcerias e apoio às ações da pasta.

O encontro contou com a presença do presidente da Fecomércio Sergipe, Marcos Andrade; do diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Sergipe, Nilson Lima; do secretário-adjunto da Família e da Assistência Social, Robert Fraga; do diretor de Planejamento, Kaio Campos; e do diretor de Informática, Cláudio Silva.

“O objetivo da nossa visita à Fecomércio foi estabelecer parcerias e iniciar um diálogo para oferecer, tanto aos nossos usuários quanto aos nossos servidores, cursos de capacitação e qualificação que possam melhorar a vida de quem frequenta nossos equipamentos e preparar ainda mais os profissionais da Assistência Social”, explicou a secretária Simone Valadares.

O presidente da Fecomércio, Marcos Andrade, enfatizou que essas parcerias visam, sobretudo, promover dignidade para a parcela da população que não tem acesso a serviços de qualificação, capacitação e empreendedorismo.

“Gostaria de agradecer a presença da secretária Simone Valadares, uma pessoa que se preocupa com o povo de Aracaju, buscando essa parceria com o sistema Fecomércio, Senac e Sesc. Trabalhamos juntos em prol da sociedade para desenvolver projetos que beneficiarão a população de Aracaju. Essas ações levarão dignidade, geração de emprego, renda e economia criativa, integrando essas pessoas à convivência digna na sociedade”, afirmou Marcos Andrade.

Foto: Mateus Souza/Assistência Social