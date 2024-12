Secretaria da Assistência Social realiza mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar

Em incentivo à agricultura e ao artesanato familiar, nesta quarta-feira, 4, foi realizada mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar. O evento acontece toda primeira quarta-feira do mês na sede da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), localizada na avenida Hermes Fontes, 2120, em Aracaju.

Os produtores que comercializam na feira representam as macrorregiões agrícolas de Sergipe, além de apresentarem a diversidade de produtos oriundos da agricultura familiar, agroecológicos e artesanais.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, celebrou mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar. “Mais um mês se iniciando, e ele traz mais uma edição da nossa feira. Uma iniciativa que fomenta os agricultores e artesãos, trazendo-os aqui para o espaço da nossa secretaria, para que eles possam expor seus produtos, cultivados e ornamentados por eles, dando uma chance para que eles tenham um retorno financeiro nesses produtos”, destacou a secretária.

A doceira Arlete Mendonça destacou a diversidade de produtos que levou para comercializar na Feira da Agricultura Familiar Itinerante. “Hoje trouxe torta de chocolate, prestígio, surpresa de uva, torta salgada de frango e mini vulcão de ninho com geleia de morango. Participar desta feira é sempre gratificante, porque vemos não apenas a população local, mas também pessoas de outros lugares, que vêm prestigiar e gostam muito”, afirmou.

Assim como ela, a presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (Consean/SE), Carivalda Ribeiro, apresentou produtos diferenciados na Feira da Agricultura Familiar Itinerante. “Trouxe novidades como pães integrais, alguns com frutas cristalizadas e outros feitos de mangaba. Também tenho sucos à base de produtos da Amazônia, que possuem propriedades medicinais. Além disso, as panquecas tiveram uma boa saída”, comentou.

Foto: Júlia Costa