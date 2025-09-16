Secretaria da Fazenda de Aracaju prorroga o PODE até o dia 30 de novembro de 2025

A Secretaria Municipal da Fazenda de Aracaju (Semfaz) informa que o Programa de Organização de Débitos (PODE) foi prorrogado até o dia 30 de novembro de 2025.

A decisão foi anunciada pela prefeita Emília Corrêa, em suas redes sociais oficiais, e atende às solicitações da população aracajuana, garantindo mais tempo para que os contribuintes regularizem seus débitos com condições especiais.

A Semfaz reforça que a adesão ao PODE pode ser realizada de maneira online, pelo Portal do Contribuinte: www.fazenda.aracaju.se.gov.br, ou de forma presencial, na sede da Secretaria da Fazenda, localizada na praça General Valadão, 341.

Com a prorrogação, os aracajuanos continuam tendo acesso aos benefícios como descontos de até 100% em juros e multas, além da possibilidade de parcelamento em até 120 vezes, incluindo a entrada.

O telefone oficial da Secretaria, 3179-1100, permanece disponível como canal de informações e orientações, mas não para adesão ao programa.