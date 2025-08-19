SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO FIRMA PARCERIA COM RECEITA FEDERAL PARA VIABILIZAR PROJETO ‘CABIDE SOCIAL’

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), e a Receita Federal assinaram um acordo de cooperação técnica na última sexta-feira, 15, para doação de mercadorias apreendidas com o foco em viabilizar o projeto ‘Cabide Social’, uma iniciativa da Seteem que tem como objetivo ofertar roupas e calçados para trabalhadores que têm dificuldades para comprar o vestuário adequado para participarem de entrevistas de emprego.

O material recolhido e doado pela Receita Federal passará por oficinas de descaracterização, que serão promovidas pela Secretaria do Trabalho e realizadas nas unidades prisionais sergipanas, e seguirá para abastecer o projeto ‘Cabide Social’, que contará com um espaço com vestiário, onde as pessoas contempladas poderão provar roupas e calçados e escolher os itens de sua preferência.

Para o secretário da Seteem, Jorge Teles, o projeto é realizado na esteira das ações do Governo de Sergipe que facilitam o acesso da população sergipana ao mercado de trabalho. “Nós reconhecemos que existem trabalhadores que não têm condições de ter a roupa adequada para participar das entrevistas de emprego, como também a pessoa que está desempregada pode não ter condição de custear as passagens para participar dessas entrevistas. Por isso, vamos ofertar também o valor das passagens para participarem das entrevistas, a possibilidade de passar por um corte de cabelo, pela feitura das unhas… Iremos oferecer ao trabalhador a condição mínima que precisa para conseguir se inserir no mercado de trabalho”, destacou.

A iniciativa evita que o trabalhador perca oportunidades porque chegou atrasado ou faltou à entrevista, como também evitará que seja reprovado por não estar bem apresentado para a oportunidade de emprego. “O ‘Cabide Social’ é uma ação de inclusão do sergipano, que dialoga com a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, para atender a população mais vulnerável e facilitar a contratação do trabalhador sergipano”, ressaltou Jorge Teles.

Foto: Ascom/Seteem