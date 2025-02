Secretaria do Meio Ambiente emite alerta para chuvas intensas em SE

O estado de Sergipe está sob alerta meteorológico de chuvas moderadas a intensas nas próximas horas, acompanhadas de ventos fortes, trovoadas, chuvas de granizo e descargas elétricas. O boletim foi emitido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) nesta quarta-feira, 5, e o alerta segue até às 11h da próxima sexta-feira, 7, podendo se estender até o sábado, 8. O acumulado de chuva deve ultrapassar 50 mm, e os ventos intensos podem variar entre 40 e 60 km/h.

A gerência de Meteorologia da Semac orienta a população para a possibilidade de ocorrência de situações de risco como alagamentos, deslizamentos de encostas, e transbordamento de pequenos córregos, riachos, rios e lagoas.

O boletim indica que as condições ocorrem devido às altas temperaturas e umidade atmosférica, favorecendo a instabilidade termodinâmica, ou seja, a formação de nuvens com trovoadas e descargas.

Esta instabilidade está presente no Nordeste do Brasil devido ao escoamento em médios e altos níveis da atmosfera sobre o continente e nuvens convectivas associadas a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN). Outro fator é o aquecimento e umidade do Oceano Atlântico adjacente. Somados, eles favorecem o transporte de nuvens carregadas para o estado.

