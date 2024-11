SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PARTICIPA DE CAPACITAÇÃO SOBRE FINANCIAMENTO CLIMÁTICO NO G20 SOCIAL

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) participou na última quinta-feira, 14, do 2º Workshop de Capacitação sobre Financiamento Climático para Governos Subnacionais no Brasil, no âmbito da agenda do G20 Social. O evento foi realizado no Centro de Operações do Rio de Janeiro (RJ), pela Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), o Centro Brasil no Clima e GCoM Gap Fund.

Presente nas discussões, a secretária da Semac, Deborah Dias, destacou a importância da iniciativa para apoiar estados e municípios na mobilização de recursos financeiros destinados ao enfrentamento das mudanças climáticas e ao desenvolvimento de cidades sustentáveis. “É fundamental que o estado da Sergipe participe ativamente desse processo, garantindo a eficácia das políticas públicas e a implementação de ações concretas no combate às mudanças climáticas”, afirmou.

Além do financiamento climático, cujo objetivo é garantir que países em desenvolvimento, como o Brasil, tenham acesso a recursos para enfrentar os desafios ambientais, a agenda do G20 de 2024 tratará sobre aceleração da transição para fontes de energia limpa, redução de emissões de gases de efeito estufa, adaptação às mudanças climáticas, proteção da biodiversidade e uso responsável dos recursos naturais. Outro foco do evento é fortalecer a implementação dos compromissos climáticos globais, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Foto: Ascom/ Semac