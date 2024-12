Secretaria do Trabalho auxilia seleção de trabalhadores para empresa pernambucana

Mais uma empresa que se instala em Sergipe busca o apoio do Governo do Estado para recrutar trabalhadores. A Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), por meio do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), auxiliou a intermediação de mão de obra para a empresa pernambucana Centro Forte de Valores (CFV), que inicia suas atividades no estado. Ao todo, oito funcionários foram contratados como porteiros e mais um como supervisor.

Além de fornecer os cadastros dos trabalhadores do NAT, a Seteem também cedeu espaço e estrutura para que o contratante entrevistasse e recrutasse os candidatos, que já começam a trabalhar nesta quinta-feira, 5. O presidente do grupo CFV, Ronaldo Ângelo de Albuquerque, veio de Recife para realizar pessoalmente o processo seletivo.

“Conhecemos o NAT na semana passada, e recebemos essa a nesse processo. Nossa empresa recebeu aqui no espaço 34 pessoas e destas ficaram nove, todas saindo de carteira assinada”, informou ele.

Um dos contratados na função de supervisor de vigilância foi Moisés Eleotério Silva, que já estava há quatro meses desempregado. “Conheci o NAT pelas redes sociais, e vim aqui fazer a inscrição. Estou muito feliz e saindo daqui com o meu emprego garantido, graças a Deus. Fiquei quatro meses em casa, sempre orando a Deus para poder estar nesse emprego, e hoje estou aqui”, contou.

Contratado para vaga de porteiro, Lucicleiton de Jesus Brandão também saiu satisfeito da seleção. “Estava trabalhando em uma empresa de vigilância, saí há pouco tempo. Fiz o cadastro aqui no NAT recentemente. E agora mesmo já fui recontratado para outra empresa, graças a Deus”, contou o trabalhador.

De empresas familiares a multinacionais, a intermediação é possibilitada pela Secretaria do Trabalho. O Núcleo de Apoio ao Trabalho é o responsável por encurtar o caminho entre quem busca um emprego e quem anseia pela mão de obra, facilitando a ocupação dos postos de trabalho disponíveis no mercado.

Foto: João Vitor Lobo