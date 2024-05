SECRETARIA DO TRABALHO DIALOGA COM AS PREFEITURAS PARA FORTALECER O PROGRAMA “QUALIFICA SERGIPE”

Para fortalecer ainda mais o programa ‘Qualifica Sergipe’, a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) reuniu na manhã desta sexta-feira, 17, prefeitos e representantes de municípios sergipanos para alinhar os pré-requisitos necessários para a oferta de novas turmas. Os cursos de capacitação profissionalizante são contratados pelo Governo de Sergipe junto ao Serviço Nacional da Indústria (Senai) e levados para o interior do estado.

O encontro ocorreu no auditório do Palácio dos Despachos, em Aracaju, e contou com a participação de mais de 30 representantes. O objetivo foi reafirmar a parceria e trabalhar para ampliar o número de pessoas matriculadas nos diversos cursos já disponibilizados.

Na ocasião, o secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, reforçou com os presentes a importância do preenchimento de 100% das vagas em cada turma. Juntamente com a equipe técnica da Seteem, participante no evento, o gestor apresentou aos presentes os pontos chave que devem ser atendidos para que os cursos possam ser executados.

“Nos reunimos hoje para firmar um pacto pela empregabilidade no estado de Sergipe. A secretaria do trabalho tem diversos programas voltados para a geração de emprego e renda, entre eles os programas ‘Primeiro Emprego’ e ‘Qualifica Sergipe’. Já foram contratadas mais de seis mil vagas de ensino profissionalizante para este ano, e precisamos muito da parceria dos municípios para dar continuidade a eles, buscando atender à necessidade de qualificação de mão de obra e de emprego”, destacou o secretário.

Outro ponto reforçado no encontro foi a necessidade de ampliar a divulgação sobre a existência das vagas nas cidades. Segundo a superintendente do Trabalho, Marcela Prudente, a participação ativa dos municípios é essencial para o sucesso do programa, de forma que o encontro desta manhã foi para reforçar esta ação conjunta. “É um momento muito importante, em que a gente está nesse diálogo próximo com os municípios para fazer todo o alinhamento da nossa programação de cursos e também ouvir todas as demandas dos municípios para melhorar nossa ação de uma forma mais estratégica, inserindo qualificações que sejam de fato demandadas pela cidade”, pontuou.

O prefeito de Campo do Brito, Marcell Souza, comentou a importância do programa. “A qualificação profissional é um dos pilares para desenvolver um estado, para poder preparar a mão de obra para receber as empresas que deverão chegar nos próximos anos”, disse, convidando os prefeitos que ainda não participam a também fazerem a sua adesão ao programa.

O gerente de Relações com o Mercado do Senai, Marcelo Matos, destacou a força da parceria. “Esse evento é muito importante para os nossos municípios entenderem qual é a necessidade e a importância que tem da capacitação do Senai junto com a Secretaria do Trabalho e o Governo do Estado. Essa capacitação vai levar emprego e renda para todos os municípios”, pontuou o representante do Senai na reunião.

