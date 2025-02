SECRETARIA DO TRABALHO RECEBERÁ EQUIPAMENTOS DOADOS PELA RECEITA  PARA FORTALECER PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO

Uma reunião entre membros da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), Receita Federal do Brasil (RFB) e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio) formalizou parceria que irá fortalecer ações de qualificação dos sergipanos, por meio da destinação de mercadorias apreendidas. O encontro aconteceu nesta terça-feira, 18, na sede do órgão de fiscalização, localizada no bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

O delegado da Receita Federal André Ricardo Passos explicou que um caminhão, equipamentos eletrônicos e vestuários serão repassados para a Seteem e a Fecomércio. Além de permitir um uso social, a ação também tem caráter ecológico, já que muitos destes produtos contrafeitos, conhecidos como piratas, que prejudicam a economia formal e a concorrência real, seriam destruídos ou levados para aterros sanitários.

“A gente concluiu um pedido de um caminhão, de um cavalo, que estava pendente. Conseguimos concluir e vai ser destinado para a Secretaria de Trabalho, que vai ter um benefício; e há outra parceria com o Senac que vai levar as carretas para o interior. Além disso, estamos tentando viabilizar um convênio para parcerias de descaracterização de TV Box, vestuário e tênis, para que esses equipamentos sejam destinados para os alunos, e as vestimentas para pessoas mais carentes. A gente retira esses produtos que são falsos, para que sejam descaracterizados e doados”, informou o delegado.

O secretário Jorge Teles falou sobre o objetivo central, que é treinar alunos em cursos profissionalizantes que já são oferecidos pelo Programa Qualifica Sergipe. A novidade é criar oficinas para descaracterizar esses produtos, retirando as informações de marcas para que eles voltem à sociedade e tenham uma nova utilidade. Além disso, o caminhão vai permitir chegar nos municípios mais distantes com menor custo, já que o veículo será próprio, e não alugado.

“Nós temos a possibilidade de doação de roupas que passarão pelo processo de descaracterização e vão ser doadas para a população, alunos de nossos cursos e beneficiários de programas sociais. São possibilidades não só de nós qualificarmos a mão de obra sergipana, mas também de dar uma nova utilidade a produtos que hoje estão guardados em depósitos esperando uma oportunidade de servir à sociedade. E essa oportunidade chegou através da parceria entre Governo do Estado, Secretaria do Trabalho e Senac. Vamos devolver para a sociedade a reparação”, destacou o secretário.

Também participaram da reunião o presidente da Fecomércio, Marcos Queiroz; o diretor Regional do Senac Sergipe, Nilson Lima; o assessor do gabinete da RFB, Lívio Vasconcelos Fonseca; e o analista tributário, Fernando Antônio Dantas Jr.

Foto: João Vitor Lobo