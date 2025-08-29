Sedetec abre Consulta Pública para Agenda de Transição Energética

Foi aberta nesta sexta-feira, 29, a Consulta Pública para construção da Agenda Estratégica de Transição Energética do Estado de Sergipe. Este é o último passo do processo de elaboração da política estadual de transição energética, viabilizada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), em parceria com o Centro de Estudos de Energia da Fundação Getúlio Vargas (FGV Energia). A consulta segue aberta até o dia 12 de outubro.

A etapa permite que a sociedade contribua com opiniões, mantendo a transparência e participação coletiva no documento técnico. O acesso à consulta é garantido por meio de formulário eletrônico, disponível no link. O formulário também pode ser acessado na página principal do site da Sedetec. Além dos arquivos que compõem o estudo, o formulário inclui perguntas voltadas a diferentes setores para embasar as sugestões do público.

Para o secretário da Sedetec, Valmor Barbosa, o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento responsável se concretiza com a Agenda de Transição Energética. “Estamos construindo um plano estadual que direciona o uso sustentável da matriz energética sergipana. É um passo significativo para consolidar Sergipe como hub no Nordeste, alinhado às metas globais de descarbonização”, afirmou.

Agenda de Transição Energética

A Agenda Estratégica de Transição Energética do Estado de Sergipe é a base do Plano Estadual de Transição Energética. A iniciativa consiste na elaboração de um estudo técnico que analisa as principais oportunidades no setor, indicando soluções para a superação de obstáculos. Em paralelo, a análise mapeia a matriz energética sergipana e identifica as iniciativas já em andamento no estado.

As etapas do projeto incluíram estudos técnicos e workshop, além da consulta pública, com o intuito de orientar a construção de políticas estaduais. O workshop expôs os resultados iniciais da pesquisa e viabilizou a articulação de parcerias entre a administração estadual, a iniciativa privada e a sociedade civil. A versão final do estudo deve ser entregue ainda este ano.

Texto e foto ascom Sedetec