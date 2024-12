Sedetec e Codise avançam tratativas para instalar indústria calçadista e gerar 400 empregos em Carira

O Governo de Sergipe segue avançando na prospecção de investimentos e indústrias. Nesse esforço, gestores da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e sua vinculada, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), visitaram a sede da fábrica calçadista Di Valentini, em Santa Catarina. A visita, que ocorreu na última terça-feira, 3, teve o objetivo de articular o processo de implantação da empresa em Sergipe, já em curso no município de Nossa Senhora Aparecida.

A fábrica sergipana deve entrar em operação até o final de janeiro de 2025. Já iniciada, a implantação encontra-se em fase de disposição do maquinário. A previsão é de que 6 mil pares de calçados sejam produzidos diariamente na unidade.

Para o secretário da Sedetec, Valmor Barbosa, a instalação da indústria calçadista em Sergipe representa uma grande oportunidade de negócios ao estado. “Estamos trabalhando intensamente para atrair indústrias que possam agregar valor à nossa economia e gerar empregos para os sergipanos. A parceria com a Di Valentini é o reflexo desse compromisso”, afirmou.

Histórico

As tratativas para instalação da Di Valentini em Sergipe vêm ocorrendo desde 2023, quando ocorreu a assinatura do Protocolo de Intenções entre a indústria e o Governo de Sergipe. Em outubro de 2024, a empresa foi contemplada com dois incentivos do PSDI: o fiscal e o locacional, na modalidade permissão remunerada para uso de galpão. O espaço, pertencente à Codise, possui mais de 10 mil metros quadrados.

A Di Valentini prevê investir um total de R$ 4.247.519,59 na implantação da fábrica em Nossa Senhora Aparecida, e sinaliza a previsão de expansão das operações com outra unidade, no município de Carira.

O presidente da Codise, Ronaldo Guimarães, ressaltou os empregos a serem gerados e o trabalho realizado pelo Governo do Estado para atrair a instalação da calçadista. “A implantação da Di Valentini é um processo muito importante da gestão Fábio Mitidieri, com a previsão de gerar 112 empregos na região. A empresa se instalará em Nossa Senhora Aparecida e já projeta a expansão das suas operações”, pontuou.

Em Carira, a expectativa é de que a indústria chegue a gerar cerca de 400 empregos. “Fizemos um investimento de R$ 890 mil em reformas importantes no galpão de Carira, que está pronto para receber uma nova unidade industrial”, completou Ronaldo.

Com informações e Foto: Ascom Sedetec