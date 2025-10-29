Sedetec representa Sergipe na OTC Brasil 2025 no Rio de Janeiro

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), marcou presença na OTC Brasil 2025, um dos mais importantes eventos do setor de energia e petróleo do país. Realizada no Rio de Janeiro entre os dias 28 e 30 de outubro, a conferência reúne representantes de governos, empresas e instituições de pesquisa para debater inovações tecnológicas, sustentabilidade e competitividade de negócios no segmento de óleo, gás e energia.

A presença da Sedetec reforça o compromisso do Estado em consolidar Sergipe como um polo estratégico para investimentos em energia. A participação na OTC Brasil 2025 teve como objetivo ampliar parcerias institucionais, atrair novos investimentos e promover as potencialidades sergipanas junto a grandes players do setor.

Organizado pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) em parceria com a Offshore Technology Conference (OTC), o evento pretende reunir cerca de 20 mil participantes de mais de 20 países, contando com 150 palestrantes nacionais e internacionais e mais de 200 expositores. Com dezenas de sessões técnicas e arenas temáticas, a programação é reconhecida como ponto de encontro para networking técnico e executivo da indústria offshore no Brasil.

Sobre o evento

A programação de 2025 reflete o atual momento de transformação da indústria, com o tema ‘O futuro das tecnologias em águas profundas: conectando petróleo, gás e energias renováveis’. O evento no Brasil amplia e localiza as discussões já pautadas durante a OTC internacional, realizada em Houston, nos Estados Unidos.

De acordo com Marcelo Menezes, secretário-executivo da Sedetec, a OTC Brasil 2025 representa uma oportunidade estratégica de mostrar ao país e ao mundo o potencial sergipano. “Estamos aqui para apresentar Sergipe como um território fértil para novos investimentos, com segurança jurídica, infraestrutura e mão de obra qualificada. Nosso foco é impulsionar o desenvolvimento econômico e tecnológico, gerando emprego e renda para os sergipanos”, destacou.

Desde 2023, o Governo de Sergipe marca presença na conferência global. Em 2025, a comitiva sergipana, liderada pelo governador Fábio Mitidieri, participou do evento entre os dias 5 e 8 de maio. Durante a agenda em Houston, o grupo visitou as instalações da Optimus Technology, empresa que planeja investir US$ 1 bilhão na implantação de um data center e centro de pesquisa em Sergipe.

Região portuária

A agenda integrou, ainda, uma visita às instalações da Triunfo Logística no Rio de Janeiro. A passagem contemplou a área de operações de suporte das atividades offshore de petróleo e gás.

Foto: Ascom Sedetec