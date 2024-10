Sefaz cria ferramenta para facilitar acesso às contas públicas

O cidadão que deseja ter acesso aos dados de receitas e despesas do Estado passa agora a contar com acesso facilitado às informações, por meio do site da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Utilizando um mecanismo de Business Inteligence (BI), o órgão criou o ‘Painel Indicadores Fiscais’.

Este painel traz todos os indicadores organizados em gráficos, relatórios e tabelas de forma que facilita a compreensão, com mais transparência e estreitando as relações com os sergipanos. A ferramenta está disponível no menu ‘Tesouro’, na aba ‘Tesouro em Números’.

Lá é possível encontrar, por exemplo, dados sobre os investimentos realizados em Saúde, Educação, Infraestrutura, despesa com pessoal, previdência e restos a pagar, além de oferecer mecanismos de comparação com períodos anteriores. Para alimentar o painel, a Sefaz utiliza as informações disponibilizadas no Resumo de Execução Orçamentária (REO) e no Relatório de Gestão Fiscal (RGF), publicados bimestralmente no Diário Oficial do Estado.

O painel, além de facilitar o acesso à informação, também é mais um símbolo da transparência com as contas públicas, ampliando o cumprimento dos requisitos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

“Quando o usuário utiliza a ferramenta, consegue montar gráficos e entender de que forma o recurso está sendo gasto. O grande objetivo desse sistema é facilitar a compreensão dos números, permitindo que qualquer pessoa possa acompanhar a execução do orçamento”, explicou a superintendente geral de Finanças da Sefaz, Caroline Rolemberg.

Próximos passos

De acordo com a superintendente, o próximo passo é permitir que os cidadãos possam realizar o acompanhamento dos dados em tempo real. “Já estamos discutindo junto ao nosso setor de tecnologia a viabilidade para disponibilizar essas informações. É um trabalho complexo, por envolver números de vários órgãos, mas estamos empenhados para oferecer essa solução no menor tempo possível”, complementou Caroline.

Foto ascom Sefaz