Sefaz renova frota de viaturas para combate à sonegação fiscal

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) entregou nesta quinta-feira, 12, sete novos veículos para os comandos fiscais. Os carros serão utilizados em ações coordenadas pela Gerência de Fiscalização de Trânsito de Mercadoria (Gerat) para combater práticas de sonegação de impostos. A nova frota foi adquirida por meio de contrato de locação e é composta por caminhonetes 4X4, substituindo os modelos sedan utilizados até então.

As viaturas serão usadas no trabalho itinerante de fiscalização realizado pela Sefaz, como na interceptação de veículos que estejam transportando mercadorias sem documentação fiscal, em apoio ao que é efetuado pelos Postos Fiscais nos municípios.

“São carros mais robustos, mais fáceis de serem guiados em terrenos acidentados e adaptados para diferentes condições climáticas. Isso vai garantir que nossas equipes possam atuar de maneira mais segura e eficiente no combate à sonegação fiscal”, destacou a gerente de fiscalização de transportes e mercadorias da Sefaz, Roberta Argolo.

De acordo com o secretário executivo da Sefaz, Laércio Marques, a modernização da frota é resultado do esforço do órgão para colocar em prática ações que ajudem a proteger os bons contribuintes.

“Quando fortalecemos o combate à sonegação, estamos buscando garantir um ambiente de concorrência leal que beneficie aqueles que cumprem a legislação. É também mais uma demonstração do nosso compromisso de realizar investimentos com o objetivo de aumentar a arrecadação e permitir que o Governo do Estado tenha os recursos necessários para garantir a implementação de políticas públicas que contemplem os cidadãos”, disse ele.

Texto e foto ascom Sefaz