Sem gestão financeira, fechamento de empresas é certo, alerta consultor financeiro

Weslei Gomes faz alerta e diz que problema mais comum é a falta de planejamento financeiro das pequenas e médias empresas em crescimento

Mais da metade das empresas brasileiras não sobrevivem aos primeiros cinco anos de existência. A principal causa não está na concorrência nem no mercado externo, está dentro do próprio negócio: a má gestão financeira. É o que explica o consultor financeiro empresarial Weslei Gomes, que traz à luz da questão esclarecimentos sobre o problema que atinge empresários de diversos segmentos.

De acordo com o consultor, um dos problemas mais comuns nas pequenas e médias empresas é o crescimento sem planejamento financeiro. “A empresa começa a vender mais, mas não tem estrutura para atender à demanda. Contrata mal, gasta mais, antecipa recebíveis e, quando percebe, está operando no negativo mesmo com um alto volume de vendas”, explica.

Mesmo em períodos de aumento de faturamento, empreendedores não sabem administrar o crescimento, comprometem o caixa, acumulam dívidas e, em muitos casos, encerram as atividades antes da consolidação. Um levantamento do Sebrae, com base em dados da Receita Federal, mostra que 29% das empresas fecham em até um ano e 58% não chegam ao quinto ano de operação.

Organização financeira

Weslei Gomes, que possui expertise em consultoria financeira, diz que entre os principais erros cometidos, está a precificação inadequada dos produtos ou serviços. Segundo ele, muitos empreendedores definem preços apenas com base na concorrência ou em percepções pessoais, sem calcular corretamente os custos fixos (como aluguel, salários e energia) e os variáveis (como mão-de-obra, impostos, matéria-prima e comissões).

“O empresário precisa entender que preço não é só o que o mercado diz. É custo e posicionamento. Quando ele tem esse domínio, consegue focar em gerar resultado mesmo em contextos competitivos e sabe o que precisa fazer, qual volume de vendas precisa buscar e qual a margem de resultado sobre cada venda ele precisa ter “, afirma Weslei.

O consultor destaca também a falta de organização entre finanças pessoais e empresariais como um erro recorrente, além da ausência de ferramentas como o fluxo de caixa projetado, que antecipa a visão futura de entradas e saídas de dinheiro. “Muitos desconhecem até o próprio ponto de equilíbrio, que é o valor mínimo que precisam faturar para cobrir os custos. Sem esse tipo de informação, a empresa opera no escuro”, explica.

Um indicador técnico relevante apontado por Weslei é a relação entre dívida e EBITDA, um índice que compara o quanto a empresa deve em relação ao que ela gera de resultado operacional, antes de impostos e depreciações. Quando essa relação cresce, significa que a empresa pode estar se endividando mais rápido do que consegue gerar no caixa. “É um sinal de alerta, é preciso observar se o lucro está acompanhando o crescimento da dívida. Caso contrário, o risco de fechar no negativo aumenta muito”, comenta o consultor.

A redução contínua da margem bruta, que representa o ganho após os custos diretos de produção, também é um sinal de que o negócio está perdendo eficiência. Se o volume de vendas aumenta, mas a margem de cada venda diminui ao longo do tempo, o negócio pode estar caminhando para uma situação crítica.

Para evitar esse cenário, o consultor destaca a importância de um planejamento financeiro estruturado. Nele, o empresário projeta diferentes cenários, estima os custos envolvidos em cada etapa e estabelece metas realistas de receita e lucro. “Esse planejamento permite simular, por exemplo, quanto será necessário investir, qual a margem mínima exigida e até que ponto vale a pena crescer”, explica.

No fim das contas, a sobrevivência de um negócio depende menos da ideia inicial e mais da capacidade de executá-la com controle, estratégia e organização. Como reforça Weslei, “não adianta só ter um bom produto ou vender bem. Sem gestão, o negócio quebra”.

Sobre Weslei Gomes

Weslei Gomes começou sua trajetória profissional na construção civil, na qual enfrentou desafios de gestão financeira que o levaram a contratar um consultor especializado. A clareza e os resultados alcançados com a consultoria inspiraram sua transição de carreira para o setor financeiro. Em 2017, ingressou em uma especialização em Gestão Financeira Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e, em 2018, iniciou sua atuação como consultor. Em 2020, Weslei lançou seu primeiro curso online voltado a dentistas, abordando planejamento e precificação, ajudando profissionais a superar desafios do período.

À frente da Fundamento Consultoria, Weslei consolidou o serviço de Diretoria Financeira Empresarial, que combina planejamento financeiro, implementação de sistemas e acompanhamento contínuo para pequenas e médias empresas. Ele aplica uma metodologia validada que não apenas orienta empresários, mas também monitora a execução de estratégias, garantindo resultados sustentáveis e escaláveis.

O consultor financeiro empresarial também é um dos autores do livro “As leis do lucro”, um compilado de orientações para conseguir alcançar o sucesso financeiro nas empresas. Disponível para compra na Amazon, a obra traz a cada página um alerta ou uma oportunidade de lucro oculta que pode ser aplicada de forma simples.

Texto e foto NV Comunicação