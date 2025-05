Sem planejamento adequado, médicos e profissionais da saúde podem pagar mais impostos

Alerta é do administrador Sérgio Todt, representante do grupo Rissi Contabilidade Médica do Nordeste

Médicos e profissionais da saúde que se organizam e buscam assessoria contábil profissional pagam menos impostos e trabalham com mais tranquilidade sabendo que estão dentro da lei. O alerta é do administrador Sérgio Todt, representante no Nordeste do grupo paulista Rissi Contabilidade Médica, uma vez que, com a proximidade do fim do período de declaração do Imposto de Renda 2025, muitos médicos se deparam com um cenário complexo e cheio de dúvidas.

A tributação pode ser mais onerosa do que em outras áreas, especialmente para aqueles profissionais liberais ou empresários que atuam no segmento, e não fazem um planejamento adequado ao longo do ano. Entre os problemas mais frequentes enfrentados pelos profissionais estão: erros na classificação de rendimentos, falta de organização na documentação e desconhecimento sobre deduções fiscais.

Segundo Sérgio Todt, que possui ampla experiência em administração, sem uma assessoria contábil especializada o risco de pagar mais impostos do que o necessário é certo. Para ele, um dos principais problemas é não atentar para a tributação sobre os altos rendimentos e a correta inclusão de despesas que podem ser abatidas legalmente, reduzindo a carga tributária.

“O objetivo do alerta é chamar atenção dos profissionais da medicina que atuam na modalidade informal ou com estruturas contábeis genéricas que não são especialistas nas especificidades da área médica. Com um bom planejamento, é possível reduzir a carga tributária de forma legal e profissionalizar a atuação, abrindo portas para crédito, investimentos e estabilidade”, explica.

Ainda segundo Sérgio Todt, a formalização por meio de sociedades unipessoais ou empresas do tipo Simples Nacional tem sido o caminho mais comum para quem atua na área da saúde. Essa organização permite, entre outras vantagens, pagar menos impostos do que a pessoa física, contratar equipe com mais segurança e até abrir filiais ou expandir os serviços.

“Hoje, um médico que trabalha em plantões ou tem uma clínica precisa entender que gerir seu negócio com a ajuda de uma contabilidade especializada é tão importante quanto sua atuação profissional. É uma mudança de mentalidade que impacta diretamente na economia, porque regulariza, organiza e torna o negócio sustentável”, reforça Sérgio.

Sobre a Rissi Contabilidade

A empresa oferece uma ampla gama de serviços especializados, como emissão de notas fiscais e análise tributária, com o objetivo de minimizar os custos e assegurar que os profissionais da saúde cumpram suas obrigações fiscais de forma eficiente e legal. A Rissi também se destaca pela flexibilidade nos horários e pelas condições especiais oferecidas a médicos recém-formados.

Além disso, a empresa auxilia no registro e cadastro de médicos na Junta Comercial, Cartório, Conselho Regional de Medicina, Prefeituras, hospitais e convênios, facilitando o processo de formalização e atuação dos profissionais da saúde. Essa abordagem integrada contribui para que os médicos tenham uma experiência sem complicações no gerenciamento de suas questões contábeis.

A Rissi Contabilidade Médica foi fundada por José Eduardo Rissi, em São José do Rio Preto (SP), e tem como sócios o cantor Cristiano (da dupla Zé Neto & Cristiano) e sua esposa, a influenciadora Paula Vaccari. Atualmente, o grupo possui licenciados espalhados em todos os estados do país.

Texto e foto NV Comunicação