Semana do MEI 2025 mobiliza mais de 1.600 empreendedores em Sergipe

A Semana do MEI 2025 chegou ao fim nesta sexta-feira, 30, com saldo positivo em Sergipe. Realizada pelo Sebrae, a ação aconteceu simultaneamente em Aracaju — com atividades na Praça General Valadão — e nas regionais de Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Itabaiana, Propriá e Estância, alcançando 33 municípios, em parceria com as Salas do Empreendedor.

Mais de 1.600 pessoas participaram da programação gratuita, voltada tanto para quem já é Microempreendedor Individual (MEI) quanto para quem deseja empreender e se formalizar. Foram cinco dias intensos de palestras, oficinas, atendimentos técnicos, orientações personalizadas e troca de experiências, impactando diretamente pequenos negócios de todo o estado.

A superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola, destacou a importância do evento. “A Semana do MEI mostrou mais uma vez o quanto os pequenos negócios são protagonistas da economia sergipana. Em todas as regiões, vimos o interesse dos empreendedores em aprender, se atualizar e buscar soluções para crescer de forma sustentável. Nosso papel é continuar apoiando essa jornada com conhecimento e orientação”, afirmou.

Durante a semana, temas como gestão financeira, marketing digital, formação de preços, acesso ao crédito e legislação para MEIs foram abordados de forma prática, com uma linguagem acessível e adaptada à realidade local.

Em Aracaju, o evento movimentou o centro da cidade com uma estrutura montada especialmente para receber o público. Já nas demais cidades, o trabalho conjunto dos escritórios regionais e das Salas do Empreendedor foi fundamental para democratizar o acesso aos conteúdos e às orientações em todo o estado.

“Achei extremamente importante o Sebrae trazer a Semana do MEI para o Centro de Aracaju, porque isso facilitou muito o nosso acesso à informação. O evento abriu as portas para que pudéssemos esclarecer dúvidas e entender melhor nossos direitos e deveres como MEI. Descobri benefícios que nem imaginava que existiam e que podem fazer toda a diferença no meu negócio. Foi uma experiência maravilhosa, com um atendimento super acolhedor e humanizado”, destacou Lícia Maria Rodrigues, microempreendedora que participou da ação em Aracaju.

Por Jaynne Pereira – foto Leandro Santana