Semana do MEI tem atendimentos e oficinas em programação gratuita

Os empreendedores sergipanos vão receber de 20 a 24 de maio ações gratuitas, direcionadas a auxiliá-los com suas questões mais recorrentes. O Sebrae promove nesse período a Semana do Microempreendedor Individual (MEI), coordenada por seus escritórios regionais localizados em Aracaju, Estância, Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Itabaiana e Propriá.

Dentre as ações, o Escritório de Aracaju vai disponibilizar uma equipe completa para auxiliar os empreendedores na realização da sua Declaração Anual Simplificada (DASN), seu demonstrativo de faturamento para a Receita Federal. Os entraves burocráticos e dúvidas mais recorrentes também poderão ser solucionados de forma presencial durante a semana especial para quem já é MEI ou para quem quer se formalizar.

Além do mutirão em Aracaju, nos escritórios regionais da capital e do interior do estado, os microempreendedores poderão participar de 35 oficinas, 33 palestras, cursos, consultorias e seminários de crédito, que estão com inscrições abertas na Loja Virtual do Sebrae/SE. Os temas são variados e vão do Programa de Crédito Acredita, passam por Marketing Digital e chegam em conteúdos sobre Tributação dos MEIs.

Os bancos parceiros do Sebrae no Fundo de Aval para os Pequenos Negócios (Fampe) – Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banese, Banco do Nordeste e Sicredi – também estarão nos municípios com representantes para atendimentos, seminários e orientações.

Sobre os municípios

Para que essas ações tenham um alcance maior, além dos seis escritórios regionais, mais 29 municípios das regiões atendidas também serão contemplados.

Da região do escritório do Sebrae em Aracaju, receberão atrações os municípios de São Cristóvão, Riachuelo, Divina Pastora e Carmópolis. O escritório de Propriá terá a programação estendida para os municípios de Telha, Muribeca, Canhoba, Neópolis, São Francisco e Pacatuba. Na região de Itabaiana, o escritório enviou palestras para Carira, Moita Bonita e Ribeirópolis.

Além do escritório de Glória, serão contemplados com a programação os municípios de Gararu, Capela, Canindé e Nossa Senhora das Dores. O escritório de Lagarto estenderá as ações para Riachão do Dantas, Boquim, Poço Verde, Salgado e Simão Dias. E o de Estância para Umbaúba, Itabaianinha, Cristinápolis, Indiaroba, Pedrinhas, Santa Luzia do Itanhy e Arauá.

Para ter acesso à programação com as ações realizadas em cada um dos municípios, clique no link.