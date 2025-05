SEMANA S DO COMÉRCIO REÚNE MAIS DE 40 MIL PESSOAS NA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MOVIMENTA ECONOMIA E CULTURA

A capital sergipana foi palco de uma grande celebração nos dias 16 e 17 de maio com a realização da Semana S do Comércio, evento promovido pelo Sistema Fecomércio-Sesc-Senac em parceria com a Confederação Nacional do Comércio (CNC). Mais de 40 mil pessoas passaram pela Praça Fausto Cardoso ao longo dos dois dias, em uma programação que uniu economia, cultura, lazer, empregabilidade e qualificação profissional.

Na sexta-feira (16), o destaque ficou por conta do ciclo de palestras voltado aos empresários, realizado no auditório do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), que ficou completamente lotado. A abertura contou com a apresentação de Jamisson Ferreira, que abordou o tema Varejo Inteligente e suas aplicações no cotidiano dos negócios. Em seguida, o professor Wilson dos Santos falou sobre as potencialidades do turismo em Sergipe, destacando caminhos estratégicos para o fortalecimento do setor. Encerrando o ciclo, o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, trouxe um amplo panorama da economia brasileira, discutindo as perspectivas diante do atual cenário macroeconômico.

A programação social do evento também teve forte repercussão. Os serviços oferecidos pelo Sesc, com destaque para o Sesc Saúde Mulher e o OdontoSesc, receberam grande procura da população, reforçando o papel social da instituição na promoção da saúde e do bem-estar. Já o Senac se destacou com a realização da Feira da Empregabilidade, que, em parceria com o GO Sergipe, disponibilizou mais de 900 vagas de emprego, atraindo centenas de interessados em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho.

Na parte artística, o público vibrou com os shows de Elton Motta, Maysa Reis, Zé Tramela e Samyra Show. O grande momento do evento foi a apresentação de Samyra Show, que encerrou a programação com uma performance empolgante que atraiu cerca de 30 mil pessoas à praça, consolidando-se como o ponto alto da festa. Para o presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, o evento foi um marco de integração entre comércio, serviços, lazer e cidadania.

“Quero agradecer ao governador Fábio Mitidieri e à prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, pela presença e apoio à Semana S. Também parabenizo o presidente da CNC, Roberto Tadros, pela idealização dessa iniciativa nacional que mostra, na prática, o quanto o Sistema CNC-Sesc-Senac está presente na vida dos brasileiros, promovendo desenvolvimento econômico e social em todo o país.”

A Semana S do Comércio em Aracaju contou com o apoio institucional do Governo de Sergipe, Prefeitura de Aracaju e Energisa, reforçando a importância da união de forças para o fortalecimento do setor comercial e da cidadania.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac, Instituto Fecomércio e 13 Sindicatos Patronais em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Por Márcio Rocha – Foto: Livyan Holanda