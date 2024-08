SEMINÁRIO SERGIPE 2050 TRAZ NOVAS PERSPECTIVAS PARA O FUTURO DO ESTADO, DIZ SISTEMA FECOMÉRCIO-SE

Qual é o estado que nós desejamos viver daqui a 26 anos? Essa foi a pergunta chave que norteou o Seminário Sergipe 2050, que aconteceu na quarta e quinta-feira desta semana, 07 e 08 de agosto, no auditório do Senac Sergipe. O seminário, que tem o tema: ‘Sementes de Futuro para Construção de Cenários Prospectivos”, é o pontapé inicial que deu início ao projeto que tem como objetivo encontrar o caminho que Sergipe irá trilhar para alcançar um cenário de crescimento socioeconômico.

A Fecomércio-SE é parte integrante do Comitê Gestor do projeto Sergipe 2050 e vai atuar diretamente na formulação de diretrizes e planos de ações de longo prazo para que o setor do comércio de bens, serviços e turismo avance de forma sustentável durante esses 26 anos. Esta é uma iniciativa compartilhada que conta com a participação do poder público, iniciativa privada e terceiro setor, ou seja, variados segmentos da sociedade estão trabalhando de forma integrada para encontrar soluções que beneficiem o coletivo.

O vice-presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Alex Garcez, participou da abertura do Seminário e destacou o papel da Fecomércio-SE na construção do plano estratégico.

“A Fecomércio hoje marca mais uma história na sua gestão. Fazendo parte do planejamento estratégico Sergipe 2050, planejando junto com o Governo do Estado, a sociedade civil e instituições privadas todo esse planejamento para que o nosso estado possa ter esse perfil de um estado realmente de alta qualidade. Através do planejamento que vamos trabalhar aqui nos dois dias, nas oficinas técnicas, iremos produzir um material para que Sergipe possa trabalhar e ter um crescimento da sua altura”, afirmou Garcez.

O projeto Sergipe 2050 se baseia em dois pilares principais: um é a governança, com a recriação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que vai poder realizar processos participativos para definir projetos e metas. O outro pilar é a criação de uma plataforma virtual para sistematizar e disseminar informações, permitir a participação da população e divulgar ações das instituições. A iniciativa abordará aspectos como Educação e Cultura para o Futuro; Pesquisa e Inovação, Competitividade e Produtividade Econômica; Energia e Meio Ambiente, Infraestrutura e Cidades; Direitos Básicos do Cidadão, Políticas Públicas Inclusivas e Justiça Social; e Desenvolvimento Institucional para Planejar Longo Prazo.

Durante o Seminário, o secretário Especial de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplan), Júlio Filgueira, destacou que é preciso promover políticas públicas concretas e de longo prazo, para que tenham aderência na sociedade e não se transformem em políticas que acabam com o fim de uma gestão.

“Nós vivemos administrando urgências. E o planejamento acaba se contaminando pelo curto prazo, porque é preciso responder às urgências. Ocorre que esse fenômeno acaba fazendo com que nossas administrações vivam ciclos muito curtos. As políticas públicas acabam se transformando em políticas de gestão. Por isso que nesse Sergipe 2050, nós precisamos entender quais as sementes de futuro a gente pretende plantar, colocar numa agenda, que não é só do Governo do Estado, o tema do planejamento de longo prazo e fazer com que cada organização que possui o seu papel na sociedade possam alinhar a sua visão de futuro, para que aí sim, possamos ter uma mesma caminhada”, disse Filgueira.

O representante da Fecomércio no Sergipe 2050, o economista Marcio Rocha, destaca a importância de pensar o futuro do estado, de acordo com as tendências de transformações socioeconômicas e tecnológicas do período a transcorrer até o ano de meta.

“O Sergipe 2050 é um processo imersivo inédito, pois nunca se pensou o futuro da sociedade, não somente do aparelho Estado, para tão longo prazo. O comprometimento do Governo de Sergipe em promover essa busca pelo que será quisto pelas pessoas e pelo cenário do futuro é muito importante para as transformações sociais que iremos viver até lá. Nunca houve um planejamento desse tipo no estado e nós do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac estamos gratos e orgulhosos por poder participar dessa iniciativa” disse Rocha.

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, participou das discussões do segundo dia por videoconferência junto com a equipe formada pelas instituições e sugeriu contribuições que foram apresentadas na manhã de quinta-feira.

“Discutimos bastante nessa etapa do seminário, que já é um avanço diante do processo inicial que começou no início do ano. Conversamos muito com o secretário Júlio Filgueira, com Guilherme Rebouças, responsável pelo projeto, com os componentes da Fecomércio e Senac que estão no projeto e pude participar ainda que rapidamente, da discussão sobre os temas. Temos técnicos extremamente hábeis que estão compondo esse processo e tenho certeza que o futuro mediato de Sergipe será bem projetado. Porque o futuro imediato, nós já estamos fazendo o nosso melhor para que dê certo”, afirmou Marcos Andrade.

O Senac também está atuando para construir um cenário de desenvolvimento para o estado, mas a partir de uma perspectiva da educação para o trabalho. O diretor de educação profissional do Senac-SE, Adalberto Trindade, falou sobre o papel da qualificação para o mercado de trabalho como uma das bases para o futuro do estado.

“O Senac nesse projeto Sergipe 2050 tem um papel estratégico, que é a formação de pessoas para o mercado de trabalho nas diversas atividades do comércio, turismo e serviços. Então o Senac vem trazendo esse desenvolvimento para o nosso estado através da formação profissional das pessoas seja através de empresas, associações ou pelo Governo do Estado. Então, é um projeto estratégico em que o Senac vai preparar as pessoas para o futuro”, afirmou Trindade.

Além da Fecomércio-SE, também participam do Comitê Gestor do Projeto Sergipe 2050 a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Banese, Central Única das Favelas (CUFA), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (FAESE), Fórum Empresarial, Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Instituto Banese, Sebrae, Tiradentes Innovation, Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Universidade Tiradentes (UNIT).

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac, Instituto Fecomércio e 13 sindicatos patronais em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Foto James Santos

Por Márcio Rocha