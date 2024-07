Senac e coordenadoria da Mulher do TJ traçam planejamento dos cursos

Termo de cooperação foi assinado em junho, pelos presidentes do TJ-SE e do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac

O diretor de Educação Profissional do Senac Sergipe, Adalberto Trindade de Souto, esteve reunido com a juíza Jumara Porto, responsável pela Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ-SE). O encontro foi para dar continuidade aos projetos voltados para mulheres vítimas de violência, na capital e no interior sergipano.

“A parceria será retomada ainda neste mês de julho e a intenção é interiorizar ainda mais as ações, voltadas para as mulheres vítimas de violência. Chegar em todos os municípios sergipanos têm sido um trabalho que vem sendo desenvolvido com êxito pela Senac Sergipe”, destacou Adalberto Trindade de Souto.

No primeiro semestre, mulheres de oito municípios de Sergipe foram beneficiadas com a parceria entre Senac e Coordenadoria da Mulher do TJ-SE.

“Já passamos por oito municípios e agora vamos, com fé em Deus, assumir o estado todo, fazendo com que Sergipe seja um modelo no combate à violência doméstica para o resto do Brasil”, frisou a juíza Jumara Porto.

Assinatura do termo

O termo de cooperação técnica foi assinado no mês de junho, pelo presidente do TJ/SE, desembargador Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima, e pelo presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade.

O objetivo é promover cursos profissionalizantes, através do Programa Senac Gratuidade (PSG), para mulheres atendidas pelos Centros de Referências de Atendimento à Mulher (Crams), no âmbito do ‘Programa Empoderando Mulheres: transformando vidas’, de responsabilidade da Coordenadoria da Mulher do TJ/SE.

O ato de assinatura contou ainda com a presença da diretora Regional do Sesc, Aparecida Farias.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac SE