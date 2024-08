Senac inaugura Carreta Escola de Beleza no estado de Sergipe

Dotada de novas tecnologias, a unidade móvel é um ambiente de aprendizagem completo e funcional, com capacidade para atender até 15 alunos por turma

Contando com a presença de gerentes, coordenadores, funcionários e conselheiros, o presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, e o diretor Regional do Senac, Nilson Lima, inauguraram no início da manhã desta terça-feira, 27, a carreta escola de Beleza.

O equipamento foi completamente restaurado, contando com ambiente moderno e acessível, para levar para as áreas mais distantes do Estado, educação profissional de qualidade.

“Da antiga carreta, só foi aproveitada a base, o restante é tudo novo, com todos os detalhes planejados pela equipe de engenharia do Senac. É um equipamento moderno, que possui acessibilidade e que vai fazer a diferença da vida de muita gente, pois as pessoas precisam ganhar dinheiro para se manter, e as atividades de manicure, pedicure, cabeleireira e outros da beleza, dão um retorno rápido. Este é mais um feito da nossa gestão”, enfatizou o presidente.

Descerrando a fita, ao lado do presidente e conselheiros, Nilson Lima destacou que a carreta da beleza vai ajudar a atingir as metas estabelecidas para o próximo ano.

“É mais um equipamento para que o Senac continue prestando um serviço de relevância para a sociedade sergipana. Ela chega em um momento de grande desafio, quando concluímos o retificativo do nosso planejamento, no qual aumentamos as nossas metas. O Senac assume o compromisso de ampliar e executar as metas estabelecidas e esta unidade móvel chega para nos ajudar neste desafio, para chegarmos a todos os municípios sergipanos, com serviço de excelência e mudando a vida das pessoas”.

A unidade móvel de educação também ajudará a fomentar o empreendedorismo, incentivando a abertura de novos negócios e o fortalecimento da economia nas comunidades mais distantes.

“A carreta está pronta para atender quem quiser aprender a fazer unhas em gel, cabeleireiro, designer de sobrancelhas, dentre outros cursos. Ela está bem equipada, com ambiente de manipulação, onde foram aplicados todos os cuidados de biossegurança. O ambiente foi pensado para preparar cada aluno com qualidade e excelência, para o mercado de trabalho”, informou a coordenadora dos cursos de Beleza, Felipa Edite.

“Essa carreta vai atender todo o Estado de Sergipe, com o que há de mais moderno para o ensino de cursos de beleza, com a qualidade que o nosso público merece. A gestão está de parabéns por ampliar a oferta de qualificações e criar a possibilidade de sair da capital e estender os nossos serviços para o interior, onde as pessoas necessitam mais, ofertando cursos de qualidade que só o Senac possui”, ressaltou o gerente da Unidade Móvel (UM), Edson Araújo.

Carreta escola

A Carreta Escola Beleza do Senac é itinerante dedicado a levar capacitação profissional de alta qualidade a diversas comunidades, oferecendo cursos nas áreas de beleza. Essa unidade móvel é cuidadosamente equipada para criar um ambiente de aprendizagem completo e funcional, com capacidade para atender até 15 alunos por turma.

Projetada com acessibilidade, a carreta garante que todos os participantes possam usufruir dos cursos oferecidos. Além disso, conta com um lavatório fixo e outro móvel que atende às necessidades práticas das aulas, proporcionando uma experiência de aprendizado realista e profissional.

Os espelhos da carreta possuem sistemas de iluminação ajustável, que permitem a alternância entre luzes frias e quentes, essencial para simular diferentes condições de iluminação durante as aulas de maquiagem, assegurando um treinamento abrangente e de alta qualidade. A carreta também dispõe de um ambiente isolado para a higienização dos materiais, garantindo a biossegurança e a proteção de todos os envolvidos.

Para enriquecer ainda mais a experiência educacional, a unidade é equipada com uma tela interativa, que facilita a demonstração de técnicas e a transmissão de conteúdo audiovisual, tornando as aulas mais dinâmicas e eficazes.

Os cursos oferecidos na Carreta Escola Beleza incluem:

Cabeleireiro: Formação completa para quem deseja ingressar no mercado como cabeleireiro, com técnicas de corte, coloração, tratamento e penteados.

Barbeiro: Curso voltado para o público masculino, ensinando técnicas de cortes de cabelo, barba e bigode, além de cuidados específicos para este segmento.

Maquiagem: Capacitação em técnicas de maquiagem para diversas ocasiões, desde o dia a dia até eventos especiais, incluindo noções de visagismo e tendências.

Manicure e Pedicure: Formação que abrange técnicas de embelezamento e cuidados das unhas das mãos e dos pés, com foco na saúde e bem-estar dos clientes.

Unhas de Gel e Fibra: Curso especializado que ensina a aplicação e manutenção de unhas em gel e fibra, cada vez mais populares no mercado de estética.

Design de Sobrancelhas: Curso que ensina técnicas de modelagem e correção de sobrancelhas, considerando aspectos de simetria e visagismo para realçar a beleza natural do rosto.

Senac|SE