Senac Sergipe alinha planejamento na Semana da Gastronomia Regional 2025

Nesta segunda-feira, 20 de outubro, uma comitiva do Senac Sergipe cumpriu agenda em Brasília, com representantes do Departamento Nacional, para reunião de alinhamento final da Semana da Gastronomia Regional 2025, que acontece de 20 a 23 de outubro, na capital brasileira.

O evento, promovido pelo Departamento Nacional do Senac, tem como objetivo divulgar as ações realizadas pelo Senac em todas as regiões do Brasil, bem como os destaques da cultura e da gastronomia locais.

A comitiva é capitaneada pelo presidente da Fecomércio sergipana, Marcos Andrade, pelo diretor regional do Senac Sergipe, Nilson Lima, e pela coordenadora do eixo de gastronomia, Marta Aguiar, e apresentará pratos com iguarias que traduzem a história, a cultura e a tradição do estado.

“Estamos aqui na Câmara de Deputados com uma equipe do Departamento Nacional do Senac alinhando essa Semana de Gastronomia na Câmara de Deputados e no Senado, será um momento ímpar para mostrar a economia, a gastronomia, a cultura e o artesanato de Sergipe”, declara o presidente da Fecomércio Sergipe, Marcos Andrade.

“Trouxemos aqui, cozinheiros, instrutores, coordenadores de cursos, gerentes de gastronomia para trazer nossa cultura sergipana. Aqui mostraremos nossa diversidade cultural em termos de gastronomia”, conta Nilson Lima.

Marta Aguiar, coordenadora do eixo de Gastronomia de Sergipe, explica que Sergipe será contextualizado por meio de pratos com ingredientes locais. “Teremos pratos com produtos regionais, como a carne do sol e o queijo coalho. Cada região de nossa bacia leiteira será representada por uma iguaria sergipana. A área costeira de praias, com mariscos e a região mais seca, com o arrumadinho preparado com carne seca. Vamos encantar o público com nossa história, cultura e nossos sabores sergipanos”, expressa.

O secretário de turismo de Aracaju, Fábio Andrade, convidado pela Fecomércio, também acompanha a comitiva do Senac Sergipe na Semana da Gastronomia Regional 2025 em Brasília, representando a Prefeitura Municipal. “É um momento ímpar para a equipe possa mostrar o que Sergipe tem de melhor. Vamos expressar todas as nossas belezas naturais, nossa gastronomia, o saber fazer do nosso povo. É uma oportunidade para que possam conhecer Sergipe e a nossa capital do sol sossego e mar, Aracaju”, descreve.

A assessora de eventos do Departamento Nacional do Senac, Kissy Nery dos Santos, ressalta que é a primeira vez que Sergipe participa do evento. “Estamos muito felizes pela recepção. Pela primeira vez temos o presidente da Fecomércio Marcos Andrade e o diretor do Regional Sergipe Nilson Lima e com certeza será uma Semana de sucesso e de muito aprendizado”.

Também integram a comitiva do Senac Sergipe em Brasília, instrutores, gerentes e analistas da área da gastronomia do Regional.

