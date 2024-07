Senac Sergipe marca presença no Seminário de Inovação do Estado

Os gerentes do Núcleo de Tecnologia (NTIC), Antônio Porto, do Núcleo de Desenvolvimento e Implementação Educacional (NDIE) do Senac, Cristiane Tavares, o coordenador dos cursos de Tecnologia da Informação (TI), Cláudio Cândido, o supervisor de Rede de Computadores e Data Protection Officer- DPO, Fernando Henrique de Santana Souza, e o diretor da Fecomércio, Pedro Amarante, participaram nos dias 15 e 16 de julho, do Seminário de Inovação do Estado de Sergipe Secretaria de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), realizado em Aracaju. A proposta do encontro foi apresentar as novas diretrizes estratégicas para a construção de uma agenda de inovação do Estado.

O seminário, que aconteceu no Centro de Convenções AM Malls, contou com a presença de autoridades vinculadas à área, como o secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Guila Calheiros, que apresentou a Política Nacional de Inovação e das ações do Governo Federal para fomento ao ambiente e projetos de Inovação pelo MCTI.

“Esta foi uma oportunidade para conhecer as diretrizes estratégicas do Governo voltadas à inovação em nosso Estado. Esse engajamento proporciona conhecimento e networking, e nos possibilita acompanhar como temas importantes sobre o assunto estão sendo tratados pelo poder público, a exemplo da sanção da Lei de Inovação do Estado de Sergipe pelo governador Fábio Mitidieri”, ressaltou Fernando Henrique.

Durante o seminário, Cláudio Cândido participou de uma oficina intitulada “Apoio à Inovação nas Empresas e Novos Negócios”, na qual os participantes puderam trocar ideias sobre como potencializar seus negócios, explorando estratégias e práticas inovadoras.

“Participar deste evento foi uma experiência enriquecedora. As discussões e trocas de ideias proporcionadas aqui são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento das nossas instituições e empresas”, destacou o coordenador dos cursos de TI.

Para Cristiane Tavares, o seminário representou um passo significativo para o fortalecimento da cultura de inovação no estado.

“O Senac, com sua experiência e expertise na formação profissional, desempenha um papel importante nesse processo, capacitando profissionais e promovendo práticas inovadoras que beneficiam toda a sociedade sergipana. A instituição oferece cursos e workshops voltados para o desenvolvimento de competências essenciais, como gestão de projetos, empreendedorismo e tecnologia da informação, contribuindo para a criação de um ecossistema mais dinâmico e competitivo, alinhado com as diretrizes estabelecidas pela nova Lei de Inovação. Além disso, está gestando uma Faculdade de Tecnologia, que contribuirá em cenários futuros de educação, desenvolvimento econômico e social”.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac SE