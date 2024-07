Senac Sergipe promove a primeira edição do Dia da IA em 1º de agosto

Evento é gratuito e será aberto na noite do dia 31 de julho com palestra no auditório da unidade de Aracaju

O Senac Sergipe realiza no dia 1º de agosto, a primeira edição do “Dia da IA: Desvendando o Futuro com Inteligência Artificial”. A abertura acontece na noite da véspera, 31 de julho, às 19h, com a palestra “Inteligência Artificial: usos e responsabilidade sócio-ética e antirracista”. O tema será abordado pela Doutora em História Social, Mestra em Turismo, professora do Mestrado Profissional em História, Designer de Tecnologias Digitais aplicadas ao Ensino de História e Patrimônio Cultural do PROHIS e PPGED, Janaína Cardoso de Mello.

O evento, que contará com quatro oficinas, será imersivo e transformador proporcionando aos participantes a oportunidade de explorar o universo da IA e descobrir as infinitas possibilidades que essa tecnologia oferece para o futuro do trabalho, da educação e da sociedade.

De acordo com o coordenador dos cursos de Tecnologia da Informação (TI) do Senac, Cláudio Cândido, a ideia é capacitar e atualizar profissionais, estudantes e entusiastas sobre as últimas tendências e aplicações da Inteligência Artificial (IA) em diversos setores, preparando-os para os desafios e oportunidades do mercado de trabalho do futuro.

“A IA está se tornando cada vez mais presente em diversos setores da sociedade, desde o mercado de trabalho até a vida cotidiana. As empresas estão buscando profissionais com habilidades em IA para automatizar tarefas, otimizar processos e tomar decisões mais estratégicas. Na área da educação, a IA pode ser utilizada para personalizar o aprendizado, oferecer feedback individualizado e ampliar o acesso à educação de qualidade”, ressalta o coordenador.

O Senac tem a missão de promover a educação profissional e tecnológica de qualidade, preparando os indivíduos para os desafios e oportunidades do mercado de trabalho.

“A Inteligência Artificial traz um novo cenário não só para o mercado de tecnologia, mas para o cotidiano das pessoas. Vai ser uma mudança radical na convivência e no trabalho, pois mexe com a estrutura da humanidade. Diante dessa previsão, o Senac está se antecipando e trazendo esse novo olhar da tecnologia nas relações humanas. O Dia da IA, tem o objetivo de atualizar os profissionais de tecnologia e de outras áreas, estudantes e curiosos, pois a influência da Inteligência Artificial, está modificando o modo de agir, pensar e trabalhar, em todas as profissões, e é preciso estarmos bem-preparados para conviver com essa nova realidade”, destaca o diretor de Educação Profissional, Adalberto Trindade de Souto.

A realização do Dia da IA no Senac Sergipe está em consonância com essa missão, oferecendo aos participantes a oportunidade de se atualizarem e se prepararem para o futuro do trabalho.

“Esperamos que o Dia D da Inteligência Artificial inspire inovação, promova a troca de conhecimentos e fortaleça a compreensão sobre o impacto da IA na sociedade e nos negócios”, enfatiza a gerente do Núcleo de Desenvolvimento e Implementação Educacional (NDIE), Cristiane Tavares.

O evento será gratuito e contará com quatro oficinas, cada uma com duração de 4h, sendo duas das 8h às 12h – Aprendizagem com IA: Personalizando sua rotina com ChatGPT e Excel com IA: Mapeando e Evoluindo Processos -, e as demais das 13h às 17h – Inteligência Artificial: Gestão de Mídias Sociais e Design e Inteligência Artificial: otimizando o processo criativo.

Inscrições

Profissionais, estudantes e entusiastas da área de tecnologia, comunicação e áreas afins, pode se inscrever até o dia 31 de julho, através dos links:

Aprendizagem com IA: Personalizando sua rotina com ChatGPT: www.se.senac.br/ia-aprendizagem

Excel com IA: Mapeando e Evoluindo Processos: www.se.senac.br/ia-excel

Inteligência Artificial: Gestão de Mídias Sociais: www.se.senac.br/ia-midiassociais

Design e Inteligência Artificial: otimizando o processo criativo: www.se.senac.br/ia-design

Fonte Senac