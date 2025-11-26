Senador Laércio celebra conquista para o Projeto Sergipe Águas Profundas

O senador Laércio Oliveira (PP/SE) comemorou, nessa quarta-feira, 26, a aprovação, pela Petrobrás, da proposta técnica da empresa SBM para contratação dos navios-plataformas, do Projeto Sergipe Águas Profundas – SEAP. Um dos passos mais importantes para a tomada de decisão final de investimentos.

Uma segunda etapa, das negociações da proposta comercial, já está em andamento e a expectativa é que ainda no primeiro trimestre de 2026 possa ter a contratação, ou seja, a decisão final de investimento do projeto.

“Depois de mais de 10 anos de espera, vemos agora uma perspectiva concreta de tirar do papel esse projeto”, afirmou o senador Progressistas

A empresa holandesa será responsável pela construção, montagem e operação dos FPSO’s do SEAP I e SEAP II. Cada unidade terá capacidade de processar 120 mil barris de petróleo por dia e até 12 milhões de m3 de gás por dia.

Após solução do embate da Petrobrás com o Governo, com relação ao valor dos royalties, a ameaça de adiamento do projeto foi superada. Segundo Laércio, a intensificação da exploração e produção, e a instalação de polos industriais e de escoamento da produção configuram um cenário promissor para o estado. Estimativas indicam que o setor de petróleo e gás pode elevar o PIB sergipano em até 10% nos próximos anos.

Emprego e Renda

O senador sergipano considera que essa expansão econômica vai atrair mais investimentos, com o aumento da capitalização de empresas, atração de novos negócios e impulso para a geração de emprego e melhoria da renda, além de criar inúmeras oportunidades para empresas locais, especialmente nos setores de serviços e fornecimento de insumos.

“Só esses setores vão contribuir de forma acentuada para a criação de milhares de vagas diretas e indiretas,” pontuou.

Os investimentos no Sergipe Águas Profundas – SEAP deverão estar contemplados no Plano Estratégico 2026/2030 da Petrobras, com previsão de início de produção em 2030. “Antes, eu enxergava a luz no final do túnel, na expectativa de que isso viesse a acontecer. Agora, eu tenho certeza,” disse Laércio

Assim que a Petrobrás contratar as unidades flutuantes – FPSO’s – serão iniciadas diversas atividades para implantação do gasoduto e toda a infraestrutura sob o mar da costa sergipana.

