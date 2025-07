Senador Laércio destaca protagonismo de Sergipe no setor energético

O evento Sergipe Óleo e Gás, uma das principais vitrines do setor energético no Nordeste, reuniu nesta quarta, 23, representantes da indústria, autoridades públicas e investidores com um propósito claro: debater e impulsionar o desenvolvimento das atividades ligadas ao petróleo e gás no estado. Entre os oradores, o senador Laércio Oliveira (PP-SE) destacou o protagonismo crescente de Sergipe e o papel estratégico do estado na nova geopolítica energética brasileira.

Durante sua fala, o parlamentar resgatou marcos importantes dessa trajetória. “Porque fertilizantes, petróleo e gás passam pelo Estado de Sergipe. E tudo isso nos dá certeza de que estamos no caminho certo”, afirmou, reforçando o papel logístico e produtivo do estado no cenário nacional.

Laércio lembrou ainda da importância da Lei do Gás, da qual foi relator na Câmara dos Deputados. “Não posso esquecer o ano de 2021, quando a Lei do Gás, da qual fui relator, foi sancionada. E a partir de 2022 começou a existir esse evento aqui, que colocou definitivamente o Estado de Sergipe na rota do desenvolvimento dos setores de petróleo e gás.”

O senador ressaltou o avanço no ambiente de negócios local. “De lá até hoje, muitas empresas estão chegando ao nosso estado. Recepcionamos todas com distinção, respeito e compromisso. Braço estendido para ajudar a transformar Sergipe”, declarou. Ele citou, entre os exemplos de empresas já consolidadas no estado, a Carmo Energy, a TAG e a Eneva, destacando o impacto direto dessas companhias na vida dos sergipanos.

O otimismo também esteve presente no encerramento de sua fala: “Tem muita coisa para acontecer no nosso estado. O governador Fábio Mitidieri tem sido intransigente com sua equipe no olhar futurista. Sabemos o que temos e estamos dialogando com investidores para transformar isso em realidade. Existe a esperança de um povo, e nas nossas falas transmitimos que dias melhores virão.”

O evento, que conta com painéis técnicos, rodadas de negócios e apresentações institucionais, reforça a atratividade de Sergipe para novos investimentos, especialmente com a exploração do potencial da Bacia de Sergipe-Alagoas, considerada a “nova fronteira” do petróleo brasileiro.

O discurso do senador Laércio Oliveira reflete a confiança e o comprometimento das lideranças locais com um futuro de prosperidade e geração de oportunidades. “Com uma infraestrutura em expansão, posição estratégica e ambiente político favorável ao desenvolvimento econômico, Sergipe se firma como uma das apostas mais promissoras do setor energético nacional”, diz o senador.

