SENADOR LAÉRCIO OLIVEIRA PARTICIPA DA GASTECH 2025, EM MILÃO, PARA ATRAIR INVESTIMENTOS PARA SERGIPE

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) participa da Gastech 2025, maior exposição mundial dos setores de gás, energia e transição climática, realizada em Milão, com a presença de líderes e investidores de mais de 150 países. O parlamentar integra a comitiva do governador Fábio Mitidieri.

O objetivo é claro: atrair novos investimentos para Sergipe, especialmente no segmento de gás natural, petróleo e descomissionamento de plataformas. O estado, que abriga algumas das maiores reservas de gás do Brasil, tem buscado se consolidar como um dos principais hubs energéticos do país. “O gás vai gerar investimento, desenvolvimento e geração de emprego. Sergipe continua sendo a estrela do gás do Brasil”, afirmou o senador.

A participação na feira é estratégica para ampliar o diálogo com especialistas do setor e apresentar ao mundo as potencialidades do estado. De acordo com Laércio, a continuidade da presença de Sergipe nas últimas três edições da Gastech — Cingapura (2023), Houston (2024) e agora Milão (2025) — reforça o compromisso do governo estadual com a internacionalização do setor energético.

“Estamos reunindo esforços para mostrar que Sergipe está pronto. Temos matéria-prima, temos estrutura e temos um plano sólido. Queremos que os investimentos cheguem logo, porque cada avanço significa mais emprego, mais renda e mais desenvolvimento para o nosso povo”, destacou o parlamentar.

Entre os temas apresentados pela comitiva, destaca-se o Hub de Gás de Sergipe, um dos pilares do plano de desenvolvimento industrial do estado. Também foram discutidas oportunidades na cadeia do descomissionamento de plataformas e em projetos inovadores como a estocagem subterrânea de gás, que vem sendo avaliada em parceria com investidores do setor.

A delegação sergipana conta também com a participação da equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), que participa de reuniões com dezenas de empresas e grupos internacionais.

“O mundo inteiro olha para Sergipe com interesse. Estamos aqui para mostrar nossas riquezas, nossos valores e a vontade de fazer acontecer o mais rápido possível”, afirmou Laércio.

Texto e foto Carla Passos