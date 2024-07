Senador Laércio Oliveira participa da Semana do Petróleo, Gás e Energia

Sergipe recebe nesta semana uma série de eventos relacionados às discussões sobre o óleo e gás. Para discutir o tema, o senador Laércio Oliveira participou nesta segunda-feira, 22, de audiência pública promovida pela Agência Reguladora de Serviços Públicos de Sergipe (Agrese). O objetivo foi discutir o potencial do gás canalizado para o desenvolvimento de Sergipe.

O estado tem a capacidade de ofertar cerca de 18 milhões de metros cúbicos de gás por dia.

O senador Laércio Oliveira foi relator da Nova Lei do Gás que ampliou a participação das empresas no mercado de gás. O estado é um dos maiores produtores do setor de óleo e gás do país. “Essa movimentação toda em Sergipe é o reconhecimento do setor. O estado é referência na política do petróleo e gás no Brasil”, destaca Laércio.

Na audiência, foram discutidos diversos temas relevantes para a revisão do contrato de concessão. O presidente da Agrese, Luiz Hamilton Santana de Oliveira, destacou a concessão de gás canalizado em Sergipe, “Precisamos nos adequar à nova realidade do gás no estado e modernizar o serviço local de gás canalizado”, disse.

A audiência contou também com participação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, a diretora da ANP, Symone Christine destacou a importância do estado no setor de óleo e gás. “O debate toca em dois pontos importantes da Lei do Gás, a hominização do projeto e a União dos estados. Nosso principal objetivo é buscar eficiência e produtividade no serviço local e gás canalizado”.

Seminário sobre transição energética

A tarde, no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o senador Laércio Oliveira participou do seminário ‘Transição energética: oportunidades de negócios e desenvolvimento regional’. O evento, idealizado pelo deputado estadual Luciano Pimentel, foi promovido pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), em parceria com a Alese, com o apoio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec).

Laércio destacou o potencial que o Brasil e Sergipe têm para a produção de energia limpa. “O que a gente precisa é aproveitar esse potencial. E Sergipe tem um papel fundamental para isso. Aqui temos muito sol, vento, muita água, riquezas naturais, como petróleo e gás. Parabenizo o deputado Luciano Pimentel por trazer para o estado os principais homens públicos e mulheres públicas para discutir essa questão da energia limpa no país”, disse Laércio

Para Luciano Pimentel, a presença do senador Laércio Oliveira engrandece o evento. “É uma honra contar com a presença do senador Laércio Oliveira, um parlamentar que enquanto deputado federal foi relator da Nova Lei do Gás e agora no Senado tem reafirmado seu compromisso com a defesa da bandeira do óleo e gás, que é tão importante para impulsionar o crescimento da nossa economia. Laércio é um senador com uma trajetória política que orgulha o estado de Sergipe e todo Brasil”, disse.

Por Assessoria

Foto: Erick O’Hara