SENADOR LAÉRCIO OLIVEIRA PARTICIPA NO RIO DE JANEIRO, DO MAIOR EVENTO DE ÓLEO E GÁS DO MUNDO

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) participou, nesta quarta-feira (25), no Rio de Janeiro, do Rio Oil & Gas, um dos maiores eventos globais de energia do mundo que pretende ampliar a discussão sobre o futuro da energia para toda a sociedade.

Laércio Oliveira compareceu, também, ao lançamento do livro “Mercado de Gás Natural no Brasil: Oferta, Competição e Preço”, organizado por Daniela Santos e Symone Araújo.

O capítulo 28 da obra que trata da “Oferta, Competição e Preço no Mercado de Gás Natural no Brasil Jornada pela Abertura do Mercado de Gás Natural no Brasil e Consolidação de Sergipe como Hub de Gás da Região Nordeste” é de autoria do senador Laercio Oliveira e do secretário executivo da Sedetec Sergipe, Marcelo Menezes. Como relator da Nova Lei do Gás, Laércio contou a trajetória para a aprovação da Lei.

“Pra mim, é uma honra participar como coautor do livro que conta com a participação de 60 autores, 30 homens e 30 mulheres. A obra, com certeza, será uma síntese para a abertura do Mercado de Gás Natural no país. É um estudo que irá consolidar o estado de Sergipe e o Brasil como maior potencial de produção de gás no mundo”, destacou o senador.

O livro aborda de forma abrangente e detalhada as complexidades e dinâmicas do mercado de gás natural no Brasil, com o objetivo de oferecer uma análise aprofundada sobre a oferta, a competição e os preços no setor.

Sobre o livro

Ao todo, são 36 artigos de 60 autores destinados a profissionais do setor de energia, reguladores, investidores, acadêmicos e estudantes. O livro tem contribuições de especialistas renomados e aborda temas como concorrência, regulamentação, novas tecnologias, acesso e infraestrutura, estocagem e segurança, além da diversificação e sustentabilidade.

Por assessoria de comunicação

Foto: Vinícius Magalhães/Firjan