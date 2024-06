SENADOR LAÉRCIO OLIVEIRA VISITA O PROJETO DE PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEL SUSTENTÁVEL PARA A AVIAÇÃO

O senador Laércio Oliveira (PP/SE) participou do lançamento do primeiro projeto voltado para a produção de combustível sustentável para aviação. A cerimônia ocorreu no Parque Tecnológico Itaipu, em Foz do Iguaçu, no Paraná, e foi conduzida pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

O projeto receberá um investimento de 1,8 milhão de euros do Ministério Federal da Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha (BMZ).

Segundo o ministro, a aposta nas novas fontes de energia que vem sendo promovida pelo governo brasileiro é essencial para os objetivos visados pelo Brasil em acordos internacionais firmados pelo país, que se comprometeu em colaborar com a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas globais.

De acordo com o senador Laércio, esse é um importante passo no sentido de transição energética e sustentabilidade. “A Unidade de Produção de Hidrocarbonetos Renováveis, localizada nas instalações da Itaipu Binacional, produzirá 6kg/dia de bio-syncrude. Este é uma mistura de hidrocarbonetos sintetizada a partir de biogás e hidrogênio verde, destinada à produção de Combustível de Aviação Sustentável (SAF)”, explicou.

Visita técnica

Antes do lançamento, o grupo realizou uma visita técnica ao aeroporto de Foz do Iguaçu. O local está em obras que incluem adequações nas áreas de segurança da pista, reforma e ampliação do terminal de passageiros, e construção de terminais de cargas.

Segundo a concessionária do aeroporto, essas intervenções não só proporcionam mais conforto e comodidade aos turistas, mas também têm um impacto significativo na economia local, gerando aproximadamente 250 empregos diretos durante a fase de construção.

