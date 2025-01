Sergas avança na oferta de gás canalizado para condomínios em Aracaju

Botijões de gás foram substituídos pelo fornecimento canalizado, garantindo mais segurança e comodidade

A substituição dos tradicionais botijões de gás pelo fornecimento de gás natural canalizado por parte da Sergipe Gás S/A (Sergas) segue avançando em condomínios da capital, Aracaju. A mais recente mudança foi feita pelo condomínio Flamboyant, localizado no bairro Grageru. Construído há mais de 40 anos, o empreendimento é composto por 240 unidades habitacionais, e agora desfruta de maior segurança, economia e praticidade no abastecimento.

Anteriormente não havia no local uma central de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o chamado “gás de cozinha”, e cada morador era responsável pela logística própria de abastecimento, carregando o novo botijão P13 da portaria até o seu apartamento. Com isso, o trabalho da Segas não apenas leva a modernidade, mas também traz mais segurança aos moradores.

“Sabemos que estas operações de substituição do botijão GLP envolvem riscos, e a Sergas conseguiu retirar praticamente 3.120 kg de GLP do condomínio, evitando a operação de substituição em 240 pontos, minimizando os potenciais risco de vazamentos e sinistros. Também temos comodidade do gás 24 horas por dia, de forma ininterrupta, além de valorizar o imóvel, pois agora é atendido com gás canalizado”, disse Pablo Matsuo, gerente comercial da Sergas.

De acordo com o síndico Antônio Martins, a mudança trouxe inúmeros benefícios para os moradores. “O gás veio trazer um custo-benefício para os condôminos, porque os valores são atraentes e recompensadores, mas o fator segurança foi o principal. O condomínio agora se ajusta às normas legais e nós ficamos com mais comodidade”, afirmou.

Além da segurança, a praticidade proporcionada pelo gás canalizado também foi muito bem recebida. O aposentado José Augusto Freire destacou como a mudança solucionou antigos transtornos: “A chegada do gás natural canalizado acabou com o problema que sempre acontecia quando faltava o gás, principalmente nos finais de semana. Ficávamos naquele desespero de localizar alguém vendendo o botijão, porque não pode faltar gás em casa. Agora isso acabou. Foi uma medida acertada esse contrato com a Sergas”.

Com essa transformação, o condomínio Flamboyant se junta a outros empreendimentos da capital sergipana que já apostam no gás natural como uma alternativa sustentável, segura e eficiente para o abastecimento. A mudança reflete o compromisso da Sergas em proporcionar soluções energéticas modernas, contribuindo para o desenvolvimento do estado e o bem-estar da população.

Texto e foto André Carvalho