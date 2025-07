Sergas destaca avanços e interiorização do gás natural durante painel no Sergipe Oil

O segundo dia do Sergipe Oil & Gas foi marcado por discussões relevantes com destaque para o painel “Mercado do Gás Natural”, que contou com a participação do diretor-presidente da Sergipe Gás S/A (Sergas), Alan Lemos. O debate foi mediado pelo secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), Valmor Barbosa, e reuniu representantes de empresas do setor de petróleo e gás.

Durante sua apresentação, Alan Lemos abordou o cenário socioeconômico e político que influencia diretamente o mercado de gás no Brasil e no mundo, como a criação da nova Lei do Gás, de relatoria do senador Laércio Oliveira, que criou as condições para a abertura do mercado de gás no Brasil, aumentando a competitividade no setor e, consequentemente, contribuindo para a redução dos preços.

Em sua fala, Alan também destacou as estratégias da companhia para ampliar o acesso ao gás natural no estado de Sergipe, por meio de um projeto de interiorização inédito, que teve início no município de Lagarto, com a operação do Gás Natural Comprimido (GNC), primeira do tipo em Sergipe. A iniciativa abre caminho para a expansão da infraestrutura de distribuição, promovendo mais competitividade e desenvolvimento econômico regional.

Entre os investimentos em andamento, o presidente da Sergas citou a construção de um gasoduto ligando Aracaju a Barra dos Coqueiros, e o GNC, destinado ao transporte rodoviário em Umbaúba, no Posto Reforço 2, que possibilitará o fornecimento de Gás Natural Veicular (GNV) para atender a frota pesada.

Lemos também anunciou que a Companhia estuda a viabilidade de levar uma rede estruturante de gás natural para Nossa Senhora da Glória, município considerado um importante polo da indústria de laticínios sergipana. “O governador Fábio Mitidieri pediu que a gente estudasse a possibilidade de levar uma rede estruturante para a cidade de Nossa Senhora da Glória. Entendemos que é importante garantir uma estabilidade no fornecimento de gás para aquela região. Vamos fazer os estudos, verificar a viabilidade econômica, mas é um esforço e compromisso da Companhia em avançar nessas sinalizações e de contribuir com o desenvolvimento do estado”, afirmou.

Outro destaque foi o anúncio da iniciativa para fomentar o “Corredor Azul” — uma rede de postos de GNV ao longo da BR-101 voltada ao abastecimento de veículos pesados. A proposta, segundo o presidente da Sergas, é trabalhar em conjunto com outras distribuidoras da região Nordeste para garantir uma infraestrutura que viabilize o uso do gás natural em segmentos estratégicos da economia. “Não podemos ter um posto isolado em Sergipe, é preciso ter uma rede. Pretendemos implantar três postos ao longo da BR-101 nos próximos meses”, completou.

Por Assessoria – Foto: Thiago Santos