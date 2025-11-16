Sergas destaca participação no Pré-Caju 2025 com ativação de marca

Ação reforça o compromisso da Companhia em impulsionar o desenvolvimento econômico de Sergipe

A Sergipe Gás S/A (Sergas) é uma das patrocinadoras oficiais do Pré-Caju 2025 e, para reforçar sua presença na maior prévia carnavalesca do país, realiza ações junto ao público ao longo da programação. Na abertura do evento, no dia 14, e neste sábado, 16, a Companhia promoveu a distribuição de copos reutilizáveis com o slogan “Presente no seu dia a dia e na sua folia”.

A iniciativa tem como objetivo destacar a presença do gás natural no cotidiano dos sergipanos, seja na indústria, no comércio, nos condomínios residenciais ou na mobilidade urbana. A ação reforça o compromisso da Companhia em impulsionar o desenvolvimento econômico de Sergipe.

Para o diretor-presidente da Sergas, Alan Lemos, o Pré-Caju é uma oportunidade de divulgar a marca da empresa junto à população em um ambiente de grande visibilidade. “Estamos presentes no dia a dia de milhares de sergipanos e, no Pré-Caju, reforçamos essa conexão de forma leve e próxima do público. O gás natural é parte importante do desenvolvimento de Sergipe, e esse contato direto nos ajuda a mostrar isso de maneira prática e acessível”, destacou.

A ação de marketing continua neste domingo, acompanhando a programação oficial do Pré-Caju 2025, que reúne milhares de sergipanos e turistas na Orla da Atalaia.

Por Ascom