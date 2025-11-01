SERGAS DISCUTE A EXPANSÃO DO GÁS NATURAL PARA ATENDER INDÚSTRIA NA CIDADE DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Na manhã desta sexta-feira, 31, a Diretoria Executiva da Sergipe Gás S/A (Sergas) participou de uma reunião virtual estratégica com representantes do Grupo Piracanjuba, uma das maiores indústrias alimentícias do país. O encontro contou com a presença do diretor-presidente da Sergas, Alan Lemos, e dos diretores Lauro Perdiz (Administrativo e Financeiro) e Pablo Matsuo (Técnico e Comercial). Pela Piracanjuba, participaram Marcelo Costa Martins, diretor de Relações Institucionais e de Governo, e Mário Ernane de Queiroz, diretor de Engenharia.

O diálogo teve como objetivo avançar nas tratativas para um possível processo de expansão do gás natural canalizado até o município de Nossa Senhora da Glória, onde está instalada a unidade industrial da empresa. A iniciativa integra o plano de interiorização do gás natural coordenado pelo Governo do Estado de Sergipe e pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), com foco no fortalecimento na atração de novos investimentos para o interior.

Durante o encontro, foram discutidas alternativas técnicas e operacionais para viabilizar o fornecimento de gás natural à Piracanjuba, incluindo a implantação de uma rede isolada na região, que poderá atender a indústria e, futuramente, outros empreendimentos do alto sertão sergipano, como explicou Alan Lemos.

“Dentro do projeto de expansão do gás natural para o interior do estado, determinado pelo governador Fábio Mitidieri, tivemos uma reunião importante, onde discutimos a possibilidade de implantação de uma rede isolada na região, sendo a Piracanjuba uma das empresas âncoras. Os próximos passos serão os estudos de viabilidade”, destacou.

Por Ascom – Foto: Ascom/Sergas