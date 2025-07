SERGAS E ORIZON FIRMAM PROTOCOLO DE INTENÇÕES PARA VIABILIZAR A PRODUÇÃO DE BIOMETANO EM SERGIPE

A Sergipe Gás S/A (Sergas) e o Grupo Orizon assinaram, nesta sexta-feira ,25, um protocolo de intenções que propõe esforços conjuntos para viabilizar a produção e comercialização de biometano no estado de Sergipe.

O protocolo prevê que as empresas atuem de forma colaborativa na identificação de oportunidades de negócios, avaliação de modelos operacionais e realização de estudos de viabilidade para a produção de biometano no Ecoparque Sergipe, localizado no município de Rosário do Catete e operado pela Orizon.

Segundo o diretor-presidente da Sergas, Alan Lemos, a parceria tem como foco o desenvolvimento de uma planta de produção de biometano que aproveite os resíduos sólidos da capital, Aracaju, e de outras regiões. “Esse é um passo muito importante, pois permitirá canalizar esse gás para nossa rede de distribuição, possibilitando a oferta de um combustível renovável, limpo e eficiente, que contribuirá diretamente para o desenvolvimento de Sergipe”, destacou.

O diretor de Transição Energética da Orizon, Jorge Elias, enfatizou a relevância do documento assinado como marco inicial para a produção do biometano no estado. “Esse protocolo vai permitir que as equipes técnicas das duas empresas encontrem uma alternativa ambientalmente e economicamente viável para viabilizar o projeto e ampliar a rede de distribuição da Sergas, contribuindo para a descarbonização da matriz energética brasileira.”

Presente na assinatura, o senador Laércio Oliveira celebrou o avanço como um momento significativo para o estado. “Estamos falando da geração de um combustível estratégico para a transição energética. O biometano, produzido a partir dos resíduos sólidos urbanos, é uma fonte limpa, não poluente e extremamente relevante para o futuro da nossa economia e das nossas indústrias”, afirmou.

A iniciativa reforça o compromisso da Sergas com o desenvolvimento sustentável, a inovação e o aproveitamento eficiente dos recursos locais, colocando Sergipe em destaque no cenário do mercado de gás no Brasil.

Por André Carvalho – foto: Igor Matias