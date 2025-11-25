Sergas é reconhecida como a melhor empresa fornecedora gás no mercado condominial

A Sergipe Gás S/A (Sergas) foi reconhecida como a melhor empresa no segmento Fornecedor de Gás no estado de Sergipe pelo prêmio ‘A Noite das Estrelas’. O resultado aconteceu por meio da votação realizada por síndicos e subsíndicos, que elegeram os três melhores classificados em 35 categorias. A cerimônia de premiação ocorreu no último sábado, 22, durante uma solenidade que reuniu empresas e personalidades de destaque no setor condominial.

O evento tem como principal propósito valorizar e premiar profissionais, gestores e empresas que se destacam pela excelência, segurança, inovação e qualidade dos serviços prestados aos condomínios.

Para o diretor-presidente da Sergas, Alan Lemos, a premiação reforça a confiança construída pela empresa ao longo dos anos. “Receber esse prêmio é uma honra para toda a Sergas. Ele reafirma a confiança dos síndicos, subsíndicos e moradores no trabalho que realizamos diariamente, com responsabilidade e compromisso. Nosso foco é garantir segurança, eficiência e a melhor experiência para cada cliente”, afirmou.

Representante da Diretoria-Executiva da Sergas no evento, o coordenador comercial John Kennedy recebeu o troféu e destacou a importância do reconhecimento. “Essa premiação materializa o empenho e a dedicação de toda a equipe da.Sergas no mercado condominial”, afirmou.

Com mais de 48 mil clientes residenciais, a Sergas oferece comodidade e segurança ao disponibilizar gás natural canalizado, que não necessita de armazenamento em botijões. Graças aos sistemas de proteção da rede, as chances de vazamento são significativamente reduzidas. Por ser canalizado, o fornecimento é contínuo, sem interrupções ou necessidade de troca de botijão.

Por Assessoria – Foto: Ascom/Sergas