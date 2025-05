Sergas fortalece compromisso com a integridade dos colaboradores

A Sergipe Gás S/A (Sergas) acaba de alcançar uma marca expressiva que reforça seu compromisso com a segurança e a saúde de seus colaboradores: são 705 dias sem afastamento por acidente de trabalho. O número representa não apenas um dado estatístico, mas o reflexo de uma cultura organizacional voltada para a prevenção e o cuidado com as pessoas.

Segundo o assessor de Riscos, Saúde, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho da Sergas, Mário Rebouças, o resultado é fruto de um esforço coletivo e contínuo. “É um trabalho construído a várias mãos porque tem a participação de todos os setores da companhia, que executam ou contratam atividades. A participação dos diretores, gestores, empregados e coordenadores é fundamental para que essa marca venha crescendo dia a dia”, destaca.

A política de segurança da Sergas vai muito além do uso de equipamentos de proteção. Desde a aquisição dos materiais até a execução das atividades em campo, cada etapa é cuidadosamente planejada, levando em conta a identificação e o controle de riscos. “Trabalhamos essa premissa desde a aquisição dos materiais, na guarda, no transporte, na construção dos gasodutos, nas estações, na realização das atividades. Fazemos planejamento, análise, levantamos riscos. É sempre uma prioridade a questão da segurança para a Sergas”, reforça Mário.

O marco de 705 dias sem afastamento reforça a seriedade da Sergas em manter ambientes seguros e saudáveis, valorizando seus profissionais e demonstrando que a produtividade pode, e deve, caminhar lado a lado com a integridade física e mental dos trabalhadores.

Por André Carvalho – Foto: Ascom Sergás